В Косинском районе уволен осужденный за взятку директор школы

Прокуратура Косинского района добилась увольнения директора местной школы, ранее осужденного за взятку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как установила прокуратура, несмотря на вступивший в законную силу приговор Карагайского районного суда, которым директор МБОУ «Левичанская общеобразовательная школа» Александр Яковкин признан виновным в получении взятки, он продолжал руководить учебным заведением. С ним было заключено дополнительное соглашение об осуществлении преподавательской деятельности.

По итогам проверки прокуратурой начальнику управления образования районной администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого осужденный директор уволен в связи с утратой доверия работодателя.

Как сообщала газета «Парма Новости», в сентябре 2022 года Александр Яковкин был приговорен к штрафу в размере 2,5 млн руб. и запрету занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года.