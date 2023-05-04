Бастрыкин поддержал ограничение для электросамокатов в городах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса по ограничению мест, в которых можно использовать электросамокаты. Сенатор ранее предложил запретить использовать такой транспорт на городских улицах. Господин Бастрыкин ко всему прочему также выступил за ограничение максимальной скорости самокатов.
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«Александр Бастрыкин поддерживает идею Андрея Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест. Вместе с тем подобные происшествия могут происходить и в парках. Поэтому, по мнению главы ведомства, в качестве дополнительной меры по снижению травматизма целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость»,— говорится в сообщении СКР в Telegram.
Господин Бастрыкин считает, что вместе с ГИБДД нужно провести исследования о необходимом скоростном лимите, при котором у пользователя электросамоката будет достаточно времени для принятия решения об остановке, «а в случае его падения либо столкновения с другими лицами травмы не будут представлять угрозы жизни и здоровью». По мнению главы СКР, целесообразно проработать меры ответственности для сервисов аренды самокатов «при несоблюдении данных условий».
Более трети российских граждан, проживающих в 366 населенных пунктах, выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов, доступных в их городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob. Больше всего сторонников запрета кикшеринга среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет и доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане отталкиваются от самокатов».