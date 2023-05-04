Бастрыкин поддержал ограничение для электросамокатов в городах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса по ограничению мест, в которых можно использовать электросамокаты. Сенатор ранее предложил запретить использовать такой транспорт на городских улицах. Господин Бастрыкин ко всему прочему также выступил за ограничение максимальной скорости самокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Александр Бастрыкин поддерживает идею Андрея Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест. Вместе с тем подобные происшествия могут происходить и в парках. Поэтому, по мнению главы ведомства, в качестве дополнительной меры по снижению травматизма целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость»,— говорится в сообщении СКР в Telegram.

Господин Бастрыкин считает, что вместе с ГИБДД нужно провести исследования о необходимом скоростном лимите, при котором у пользователя электросамоката будет достаточно времени для принятия решения об остановке, «а в случае его падения либо столкновения с другими лицами травмы не будут представлять угрозы жизни и здоровью». По мнению главы СКР, целесообразно проработать меры ответственности для сервисов аренды самокатов «при несоблюдении данных условий».

Более трети российских граждан, проживающих в 366 населенных пунктах, выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов, доступных в их городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob. Больше всего сторонников запрета кикшеринга среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет и доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане отталкиваются от самокатов».

Леонид Уварчев