Шахта «Спиридоновская» будет вести добычу взамен шахтоуправления «Карагайлинское»

Кемеровское ООО «Шахта «Спиридоновское» (до 3 апреля юрлицо называлось ООО «Промышленный аутсорсинг») планирует возобновить добычу угля взамен обанкроченного ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» в Киселевске (Кемеровская область) на его участках недр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Сибирь» конкурсный управляющий «Карагайлинского» Геннадий Артышук, в настоящее время на шахту «Спиридоновская», которое приобрело имущественный комплекс «Карагайлинского», переоформляются две лицензии на недра. «Пока этот процесс идет, работы на участках недр, в том числе, добычу угля и его реализацию, будет вести шахтоуправление по комплексным договорам с исполнителем работ в лице «Спиридоновской». Добыча угля будет, безусловно, возобновлена, вопрос только в сроках»,– сообщил также конкурсный управляющий.

ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» было признано банкротом в сентябре 2020 года, в ходе конкурсного производства его имущество было продано кемеровскому ООО «Промышленный аутсорсинг». В составе шахтоуправления работала шахта с месячной производительностью 90 тыс. т угля и обогатительная фабрика на 1,5 млн т годовой мощности.

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Игорь Лавренков, Кемерово