Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование беспилотников

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести временный мораторий на использование беспилотников в России. По его словам, в условиях проведения военной операции на Украине беспилотники «представляют повышенную опасность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение. Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке!» — написан господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, временный запрет на использование дронов должен распространяться не только на воздушные беспилотники, но и на наземные, подземные, подводные и надводные летательные аппараты. Исключение депутат предлагает сделать лишь для бесплотников, используемых для государственных нужд.

С таким заявлением господин Хинштейн выступил на фоне совершенной в ночь 3 мая атаки беспилотников на Кремль. СКР возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье о теракте. Российские власти заявляют о причастности Киева к случившемуся, украинское руководство эти данные опровергает.

К 3 мая запрет на использование беспилотников ввели 39 регионов России, различные ограничения действуют в 44 регионах. Большая часть регионов ввела ограничения после конца октября 2022 года постановлениями губернаторов, которые прямо ссылаются на указ президента от 19 октября №757. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования — от максимального, военного положения (для новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) до уровня базовой готовности.

Об атаке на Кремль читайте в материале «Президентский штандарт не взят с налета».

Александр Кислов