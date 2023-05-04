Защита обжаловала домашний арест Елены Блиновской по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей

Адвокат Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда о домашнем аресте для блогера Елены Блиновской. Юрист просит избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий, сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с задержания блогера Елены Блиновской

Фото: кадр видео СКР Кадр с задержания блогера Елены Блиновской

Фото: кадр видео СКР

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ 27 апреля. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и легализации денежных средств больше чем на 43 млн руб.

Елена Блиновская признала вину и начала погашать недоимки. По информации ТАСС, блогера могут отправить в СИЗО из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях. В рамках избранной меры пресечения Блиновской запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Явка оплачена».

Леонид Уварчев