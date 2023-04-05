Бюджетный недостаток

Бюджет недополучит 113,5 млрд руб. нефтегазовых доходов в апреле. Минфин опубликовал прогноз на этот месяц, и он лучше мартовского. Тогда речь шла о 132 млрд руб., хотя фактическое отклонение составило всего 39 млрд руб. Ранее глава ведомства Антон Силуанов объяснял такие показатели тем, что параметры цен на энергоресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Между тем пока можно констатировать, что худшие ожидания не оправдались, признал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:«Минфин опять недополучил денег в бюджет, но в меньшем размере, чем предполагалось. В принципе, результат пока выглядит очень неплохим.

С учетом того, что это первый полный месяц, когда действовали санкции на нефтепродукты, его можно признать даже удачным.

Свою роль сыграли, во-первых, пересмотренные подходы к налогообложению. Обратите внимание, что Минфин установил альтернативные котировки нефти для расчетов сборов. Во-вторых, судя по новостям, довольно большие объемы сырья все-таки отгружались. Что с ним происходит, мы до конца не понимаем, по крайней мере, по первым данным я бы далеко идущих выводов не делал. Но понятно, что как только они пересекают таможенную границу экономического пространства Российской Федерации, пошлины с них платятся.

Что касается прогнозов на апрель, то, думаю, ничего критичного нет. Вполне разумные ожидания. По ним видно, что особого ухудшения по сравнению с предыдущими месяцами Минфин не ждет. Видимо, в ведомстве рассчитывают, что санкции на нефтепродукты не ухудшат поступление средств в бюджет. У меня такой уверенности нет. Поэтому я немного скептичен, но, наверное, с экспортом нефтепродуктов и нефти тоже все пока неплохо».

На продажу иностранной валюты Минфин направит 74,6 млрд руб., что на 45 млрд руб. меньше, чем в марте. Операции начнутся с 7 апреля и продлятся до 5 мая: ежедневно власти будут продавать по 3,7 млрд руб. Насколько такие показатели комфортны для бюджета?

На этот вопрос ответил экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков: «На объем продаж валюты будут влиять две истории. Первая — сокращение предельного дисконта, который к середине года составит $25 за баррель вместо $34. И вторая — ослабление валютного курса. Эти две тенденции будут неумолимо сжимать объем с июля.

Минфин может приступить к началу покупок юаня, а не его продаж. Относительно бюджета, если мы говорим о нем как о возможности правительства расходовать средства, то здесь большого влияния это не оказывает. Ведь на этот год бюджетное правило фактически отменено и предельные расходы казны сильно превышают то, что мы могли бы делать в его рамках.

Главным образом сейчас валютные покупки и другие операции Минфина компенсируют волатильность в цене на нефть».

Между тем, по оценкам Минфина, за январь-февраль 2023 года ненефтегазовые доходы превысили 2,2 трлн руб., -9% год к году. Нефтегазовые доходы бюджета за этот же период уменьшились на 46%, до 950 млрд руб. Власти объясняли это падением цен на нефть и сокращением объема экспорта газа.

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Иван Корякин