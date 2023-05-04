В самарском Минстрое назначен новый врио министра

Временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области стал Вадим Чекмарев. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До Вадима Чекмарева обязанности министра исполняла его заместитель Анна Урусова. Смена врио главы областного Минстроя связана с тем, что этот пост изначально должен был занимать господин Чекмарев, однако до последнего времени он находился в отпуске.

Ранее министр строительства Самарской области Николай Плаксин был задержан. Его заподозрили в превышении полномочий (ч. 3 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, Николай Плаксин отвечал за незаконную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в Самарской области. Здания были построены по нацпроекту «Культура», но их характеристики не отвечали требованиям проекта. В настоящее время министр строительства Самарской области находится под арестом.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дом культуры подвел министра».

Георгий Портнов