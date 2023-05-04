Из Челябинска на летний сезон запустят авиарейсы в Египет

На летний сезон авиакомпания Azur air планирует на летний сезон запустить из аэропорта Челябинска прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также полеты в Египет запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании Azur air не ответили на звонок корреспондента «Ъ-Южный Урал». По данным СМИ, полеты из Челябинска в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой три раза в месяц. Полетная программа рассчитана до конца октября.