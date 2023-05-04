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Коммерсантъ FM
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Улучшает настроение

Дизайн цвета матча

Маникюр «матча» — это новая тенденция, которая с нами надолго. «Коммерсантъ Стиль» выясняет, почему этот оттенок стал популярным, и рассказывает про самые интересные и носибельные варианты нейл-дизайна с его участием.

Весна настраивает на свежесть и обновление, начиная с перехода на более легкие травяные ароматы и заканчивая зелеными нарядами и, конечно, маникюром. Ногти фисташковых или оттенков «матча» смотрятся очень актуально. Матча, или маття,— это японский порошковый чай, который традиционно используется в классической японской чайной церемонии. В любой кофейне можно спросить такой чай или кофе с матча-добавкой — считается, что эти напитки не только могут быстро активизировать деятельность мозга, но и способны улучшать внимание, концентрацию и когнитивные способности человека.

Маникюр в нежно-зеленых оттенках обладает практически тем же действием: он универсален, его можно использовать как с разными сочетаниями цветов, так и для любого оттенка кожи. И что немаловажно: он настраивает на рабочий лад и отлично повышает настроение.

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Фото: @haileybieber

Фото: @juliet_isabel

Фото: @corrinnabianca

Фото: @anouknailedit

Фото: @anouknailedit

Фото: @annagracenails_

Фото: @thehangedit

Фото: @irmashelton

Фото: @tombachik

Фото: @corrinnabianca

Фото: @matejanova

Фото: @jinsoon

Фото: @gelcare.official

Фото: @byeleanorohara

Ирина Кириенко

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