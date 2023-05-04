Гражданин Казахстана осужден на 13 лет за поджог военкомата в Омске

В Омске 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор гражданину Республики Казахстан Ансагану Молдахметову, обвиняемому в поджоге военкомата.

Фигурант дела и его сообщник, также гражданин Казахстана, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата по Центральному и Советскому административному округу Омска. Площадь пожара составила около 10 кв. м. Ансаган Молдахметов был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД по Омской области, его подельник скрылся.

Обвиняемый сообщил следователям, что предложение о поджоге военкомата за вознаграждение (6 млн тенге) он получил от анонимного пользователя в мессенджере. Поджог планировался с целью дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, сообщает УФСБ по Омской области. Инструкции по изготовлению бутылок с зажигательной смесью обвиняемый получил от заказчика.

Решением суда Ансагану Молдахметову назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, первые три года из них он проведет в тюрьме. Второй фигурант дела объявлен в федеральный розыск.

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Оксана Павлова