Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За поджог военкомата жителю Омска грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

В Омске завершено расследование уголовного дела о террористическом акте, совершенном двумя местными жителями. За поджог военкомата им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

По данным ГУ МВД региона, 21-летний подозреваемый совместно с напарником за гонорар, предложенный в социальной сети, попытался поджечь военкомат. Для этого молодые люди изготовили бутылки с зажигательной смесью и ночью забросили их в помещение организации.

После этого они уехали за границу. «Оплату, обещанную так называемым куратором, подельники так и не получили», - сообщает ведомство.

Позже одного из них полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала, ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Второй фигурант в розыске.

Отмечается, что площадь пожара в здании военкомата составила около 10 кв. м.

В октябре 2022 года красноярские силовики задержали подозреваемого в поджоге военкомата. Им оказался 23-летний житель Красноярска. Его считают причастным к инциденту, который произошел 3 октября. Тогда неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата Советского и Центрального районов. Пожар удалось быстро потушить.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...