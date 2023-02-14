За поджог военкомата жителю Омска грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

В Омске завершено расследование уголовного дела о террористическом акте, совершенном двумя местными жителями. За поджог военкомата им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
По данным ГУ МВД региона, 21-летний подозреваемый совместно с напарником за гонорар, предложенный в социальной сети, попытался поджечь военкомат. Для этого молодые люди изготовили бутылки с зажигательной смесью и ночью забросили их в помещение организации.
После этого они уехали за границу. «Оплату, обещанную так называемым куратором, подельники так и не получили», - сообщает ведомство.
Позже одного из них полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала, ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Второй фигурант в розыске.
Отмечается, что площадь пожара в здании военкомата составила около 10 кв. м.
В октябре 2022 года красноярские силовики задержали подозреваемого в поджоге военкомата. Им оказался 23-летний житель Красноярска. Его считают причастным к инциденту, который произошел 3 октября. Тогда неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата Советского и Центрального районов. Пожар удалось быстро потушить.