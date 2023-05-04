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обновлено 10:06

В Прикамье из-за опасности пожаров ограничили пребывание в восьми лесничествах

С 3 до 7 мая в Пермском крае действует ограничение на пребывание граждан в лесах. Запрет распространяется на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств. Об этом сообщает краевое минприроды.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ограничения связаны с высокой пожарной опасностью. Запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования.

По данным ведомства, в апреле только на территории Закамского лесничества произошло уже восемь лесных пожаров.

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