В Прикамье из-за опасности пожаров ограничили пребывание в восьми лесничествах

С 3 до 7 мая в Пермском крае действует ограничение на пребывание граждан в лесах. Запрет распространяется на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств. Об этом сообщает краевое минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ограничения связаны с высокой пожарной опасностью. Запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования.

По данным ведомства, в апреле только на территории Закамского лесничества произошло уже восемь лесных пожаров.