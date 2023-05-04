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Коммерсантъ FM
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Экс-начальник инспекции УФСИН Забайкалья задержан по делу о превышении полномочий

Следственное управление СКР по Забайкальскому краю задержало бывшего начальника уголовно-исполнительной инспекции регионального управления ФСИН. Он подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, экс-начальник, чье имя не приводится, забирал себе часть премий подчиненных.

Уголовное дело расследуется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности). Оно возбуждено по материалам регионального управления ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН по Забайкалью.

Как утверждает следствие, подчиненные отдавали часть премий начальнику, так как опасались «неблагоприятных последствий по службе».

Подозреваемый уволен из органов ФСИН «по отрицательным основаниям». В его квартире и служебном кабинете проведены обыски. СКР планирует в ближайшее время предъявить ему обвинения и решить вопрос об избрании меры пресечения.

Леонид Уварчев

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