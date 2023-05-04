Крупные российские банки подняли ставки по ипотеке

Несколько крупных российских банков в начале мая ухудшили условия по ипотечным кредитам, обратил внимание РБК. Еще несколько кредитных организаций готовятся это сделать.

Ставки по рыночным или льготным программам на новостройки и готовое жилье подняли как минимум три банка. Так, Московский кредитный банк поднял ставку по ипотечным кредитам на новостройки на 0,8 п. п., до 11,5%. Для вторичного жилья ставка выросла до 11%, на 0,55 п. п. В Совкомбанке ставки повысили в среднем на 0,5 п. п., они теперь начинаются от 11,99% годовых. Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7,65%, по семейной — до 5,65%.

Об отсутствии планов менять ставки по ипотеке сообщил РБК представитель ВТБ. В прошлый раз банк ухудшал условия по таким кредитам в декабре 2022 года. С тех пор базовая ставка по рыночным программам держится на уровне 10,9%. Пересматривать ставки по кредитам не намерены и в «Уралсибе», а также в Абсолют Банке.

По словам старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, кредитные организации учли сигнал Банка России о том, что регулятор не планирует снижать ключевую ставку, которая влияет на условия ипотеки. Сейчас она составляет 7,5%. Ставка остается неизменной по итогам пяти заседаний подряд.

Еще одним фактором, по словам опрошенных РБК экспертов, могло стать ужесточение регулирования. С начала мая Банк России начал публиковать данные рыночной процентной ставки, чтобы отсчитывать отклонение полной стоимости ипотеки. Руководитель направления «ипотека» сервиса «Сравни.ру» Дмитрий Сафронов считает, что банки «начали перестраховываться, чтобы не терять в доходности».

После прошедшего 28 апреля заседания Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что сохранение ключевой ставки необходимо для достижения цели 4% по инфляции в 2024 году. Она отметила, что в настоящее время регулятор не видит оснований для снижения ключевой ставки. Повысить ключевую ставку Банк России может, если регулятор зафиксирует ускорение инфляции, которое «будет угрожать достижению цели 4% в 2024 году».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ставка без перемен».