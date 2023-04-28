Набиуллина заявила об отсутствии оснований для снижения ключевой ставки из-за инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение годовой инфляции не является основанием для снижения ключевой ставки. При этом она отметила, что повышение ключевой ставки может понадобиться, если регулятор зафиксирует ускорение инфляции, которое «будет угрожать достижению цели 4% в 2024 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но тем не менее мы считаем более вероятным, продолжаем считать более вероятным повышение ставки»,— объяснила она в ходе пресс-конференции. По оценке ЦБ, в марте годовая инфляция составила 3,5%, к 24 апреля — 2,5%.

Госпожа Набиуллина отметила, что в настоящее время Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки. Однако для того, чтобы был доступный кредит для экономики и предприятий, нужна ценовая стабильность. Предсказуемо низкая инфляция делает более доступными кредиты для структурной перестройки экономики, отметила она.

Ранее сегодня, 28 апреля, совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% в пятый раз. В базовом сценарии в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%. Рост ВПП в 2023 году составит 0,5–2,0%, в 2024-м — 0,5–2,5%. По прогнозам регулятора, российская экономика вернется к уровню конца 2021 года к концу 2024-го.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ставка без перемен».

Милена Костерева