На производственный комплекс «Тамбовспецмаша» вновь не нашлось претендентов

Очередные торги по продаже основного производственного комплекса тамбовского тракторного завода АО «Тамбовспецмаш» (входит в петербургскую группу АТМ) не состоялись из-за отсутствия участников. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Дмитрия Митряковича. Торги проходили в форме публичного предложения: начальная цена составляла 401 млн руб., цена отсечения — 75% от начальной.

Основной лот включает здания и сооружения, земельные участки, производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент, а также офисную технику и комплектующие. Еще один крупный лот — оборудование начальной стоимостью 44,9 млн руб. На него также не нашлось претендентов.

Ранее имущество компании уже трижды выставлялось на торги. «Тамбовспецмаш» был признан банкротом в октябре 2021 года. Эксперты полагали, что проблемы у структур АТМ могли возникнуть из-за девальвации рубля при низком уровне локализации. В июне 2022 года бывшего директора «Тамбовспецмаша» приговорили к 2,5 годам лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями.

Олег Мухин

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