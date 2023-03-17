Производственный комплекс «Тамбовспецмаша» выставили на повторные торги за 401 млн рублей

Конкурсный управляющий тамбовского тракторного завода АО «Тамбовспецмаш» (входит в петербургскую группу АТМ) Дмитрий Митрякович выставил на торги в виде публичного предложения основное имущество компании с начальной ценой 401млн руб., а также ряд других активов. Это следует из сообщения на Федресурсе.

Основной лот включает здания и сооружения, земельные участки, производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент, а также офисную технику и комплектующие. Еще один крупный лот — оборудование начальной стоимостью 44,9 млн руб.

Заявки принимаются до 28 апреля. Цена снижается на 5% каждые пять рабочих дней; цена отсечения — 75% от начальной.

Ранее имущество компании уже трижды выставлялось на торги. На производственный комплекс не нашлось претендентов.

«Тамбовспецмаш» был признан банкротом в октябре 2021 года. Эксперты полагали, что проблемы у структур АТМ могли возникнуть из-за девальвации рубля при низком уровне локализации. В июне 2022 года бывшего директора «Тамбовспецмаша» приговорили к 2,5 годам лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями.

Владимир Зоркий