Производственный комплекс «Тамбовспецмаша» выставили на повторные торги за 668 млн рублей

Конкурсный управляющий тамбовского тракторного завода АО «Тамбовспецмаш» (входит в петербургскую группу АТМ) Дмитрий Митрякович выставил на торги в виде публичного предложения основное имущество компании с начальной ценой 668,5 млн руб., а также ряд других активов. Это следует из сообщения на Федресурсе.

Основной лот включает 30 единиц недвижимости и 186 наименований оборудования. Еще один крупный лот — 2044 наименования оборудования (75 млн руб.). Также на торги повторно выставлены со снижением цены еще пять лотов (автомобиль и погрузчики).

Заявки принимаются до 20 февраля. Цена снижается на 5% каждые пять рабочих дней; цена отсечения — 60% от начальной.

Ранее имущество компании уже дважды выставлялось на торги. На производственный комплекс не нашлось претендентов.

«Тамбовспецмаш» был признан банкротом в октябре 2021 года. Эксперты полагали, что проблемы у структур АТМ могли возникнуть из-за девальвации рубля при низком уровне локализации. В июне 2022 года бывшего директора «Тамбовспецмаша» приговорили к 2,5 годам лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями.

Олег Мухин

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