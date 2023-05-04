«Суммы в 40 тысяч рублей каждые пять лет явно недостаточно»

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении меры поддержки в виде выплат для супружеских пар, проживших в браке более 20 лет. Как заявил один из инициаторов документа Ярослав Нилов, в некоторых регионах уже существуют различные меры поддержки таких пар. Но помощь, по его мнению, следует распространить на всю страну. Депутаты предложили каждые пять лет выплачивать обоим супругам по 20 тыс. руб., если они находятся в браке более двух десятилетий. О том, насколько будет полезна данная инициатива, рассуждает краснодарский адвокат Мушег Балян.



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«Любая финансовая государственная поддержка всегда воспринимается гражданами положительно. Люди чувствуют заботу о себе со стороны государства. В стране уже действуют меры по поддержке семей с детьми. Они достаточно эффективны и, безусловно, имеют значение для супругов при принятии решения о втором, третьем ребенке. С помощью материнского капитала семьи улучшают жилищные условия, оплачивают ипотеки, тратят эти деньги на образование своих детей.

Однако цель инициативы по поддержке супругов, проживших в браке более 20 лет, пока непонятна. Если эта мера призвана укрепить институт брака в стране, то суммы в 40 тыс. руб. на супругов каждые пять лет явно недостаточно. Вряд ли ради этих денег кто-то станет продолжать жить с человеком, с которым не складываются отношения. И с помощью этой суммы едва ли можно предотвратить развод.

Но, с другой стороны, все зависит от того, какой достаток имеет семья, и каковы их финансовые возможности. Могу сказать, что разводы супругов, проживших в браке больше двадцати лет, в моей практике не являются редкостью. К сожалению, сейчас это обычное дело.

Если с помощью данной инициативы законодатели просто хотят поддержать пары, которые находятся в браке много лет, тогда это другой вопрос. Главное — чтобы инициатива работала».

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