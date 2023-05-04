В Якутске загорелось здание по соседству с домом правительства

Торговый центр «Илин Энэр» загорелся на проспекте Ленина в центре Якутска. Огонь перекинулся на многоэтажку, которая располагается по соседству с домом правительства и парламентом. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС, началась эвакуация.

«Поступило сообщение о пожаре в Торговом доме по проспекту Ленина. На месте работают спасатели Якутского Пожарно-спасательного гарнизона»,— сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На видео пожара, которые публикуют якутские СМИ, видно, что огонь перешел с торгового центра на три этажа многоквартирного дома. Судя по картам, здания дома правительства и парламента Якутии находятся примерно в 10 метрах от горящего торгового центра.

Анастасия Ларина