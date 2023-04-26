Беженцев предложено привлечь к труду

Беженцы, число которых в мире оценивается в 37 млн человек, при либерализации законодательства принимающих стран могли бы внести свой вклад в рост мировой экономики и восполнить вызванную старением населения нехватку трудовых ресурсов, полагают аналитики Всемирного банка. По их мнению, такая стратегия могла бы стать востребованной прежде всего в странах с высоким и средним уровнем дохода, в которых доля граждан старших возрастов особенно велика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВБ предлагает развитым странам не только обогреть беженцев, но и дать возможность интегрироваться в общество через предоставление им рабочих мест

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ ВБ предлагает развитым странам не только обогреть беженцев, но и дать возможность интегрироваться в общество через предоставление им рабочих мест

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Старение населения вынудит развитые страны активнее конкурировать за трудовых мигрантов, число которых в мире может расти медленнее, чем ранее ожидалось. В этих условиях одним из вариантов компенсации нехватки трудовых ресурсов может стать более активная интеграция в общество беженцев, следует из доклада Всемирного банка «Мигранты, беженцы и общество».

В нем отмечается, что с 1960 года доля мигрантов в мировом населении остается относительно стабильной. Однако прирост населения в различных регионах мира был неравномерным — темпы увеличения глобальной миграции были в три с лишним раза выше темпов роста населения в странах с высоким уровнем дохода и вдвое медленнее — в более бедных государствах.

По ВБ, в ближайшее десятилетие глобальная конкуренция за рабочие руки обострится. В первую очередь из-за того, что население в странах с высоким и средним уровнем дохода стремительно стареет. В 2022 году доля населения старше 65 лет в странах с высоким уровнем дохода достигла исторического максимума в 19% и будет увеличиваться и дальше. Например, в Италии сейчас проживают 59 млн человек, но к 2100 году население сократится почти наполовину — до 32 млн, при этом доля лиц старше 65 лет увеличится с 24% до 38%. Стареющее население создает дополнительную нагрузку на государственные бюджеты, поскольку нуждается как в социальных платежах (пенсии, пособия), так и в повышенных расходах на медицину.

В этих условиях мигранты, отмечает ВБ, могут внести большой вклад в рост экономики принимающей страны, особенно в долгосрочной перспективе. Низкоквалифицированные приезжие выполняют виды работ, в которых не заинтересованы местные жители. Высококвалифицированные — повышают производительность труда в отраслях.

Традиционно странами-донорами мигрантов выступали регионы с низкими доходами и высоким уровнем рождаемости. Однако этот поток в ближайшие годы может сократиться. В таких странах, как Бангладеш, Индия, Китай, Маврикий, Мексика, Таиланд, Тунис, коэффициент рождаемости упал практически до уровня простого воспроизводства или даже ниже, что сокращает их возможности поставлять работников за рубеж.

Чтобы восстановить необходимый развитым странам размер трудовой миграции, во Всемирном банке предлагают рассматривать в качестве экономических агентов беженцев. Их в мире 37 млн человек, это пятая часть всех мигрантов (187 млн человек). Эксперты отмечают, что правительства большинства стран, принимающих беженцев, готовы наделять их только урезанными социальными правами, ограничивая при этом доступ на национальный рынок труда. Сделав для них процедуры регистрации в качестве безработного, заключения трудовых договоров и признания документов об образовании более либеральными, развитые страны могли бы получить дополнительные рабочие руки.

Вероятно, предложенная Всемирным банком стратегия могла бы оказаться востребованной в странах ЕС, в которых за последний год резко выросло число беженцев из-за конфликта на Украине. Однако в условиях высокого уровня безработицы в еврозоне (по итогам 2022 года — около 6%) и скромных перспектив экономического роста (по прогнозу МВФ — 0,8% в 2023 году) создание новых рабочих мест потребует от правительств значительных инвестиций. Рекомендации ВБ могут быть применены и в РФ, в которую, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за год въехало около 3 млн беженцев c Украины. Часть из них, вероятно, могли бы компенсировать складывающийся на рынке труда РФ дефицит работников отдельных специальностей (см. “Ъ” от 24 апреля).

Анастасия Мануйлова