Старая новая нормальность

Предварительные данные Росстата о доходах населения и их использовании в первом квартале 2023 года позволяют фиксировать возвращение их структуры к норме на фоне продолжающегося восстановления потребления. Последнему способствуют не только рекордная занятость, рост фонда оплаты труда и кредитования, но и улучшение экономических настроений домохозяйств. Заметное увеличение зарплат по-прежнему отстает от производительности труда и ставит под угрозу как инвестиционный рывок, так и перспективы роста экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По оценкам статистиков, в первом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы населения в годовом выражении выросли на 0,1% против снижения на 0,5% год назад (по предыдущей оценке — спад на 1,6%). Годовой результат оказался скромным на фоне заметного пересмотра данных о полученных доходах в 2022 году — Росстат досчитал их объем на 38 млрд руб., пересмотрел квартальную динамику (фактически за всю просадку показателя в 2022 году отвечает третий квартал), структуру формирования и использования. С учетом сезонности к среднеквартальным значениям 2020 года динамика реальных располагаемых доходов опустилась на уровень чуть ниже нуля, около которого (за исключением незначительного всплеска в четвертом квартале 2022 года) показатель находится с четвертого квартала 2021 года.

Новые данные о структуре использования доходов фиксируют снижение оценок нормы сбережений во вкладах в 2022 году с 7,3% до 6,8% и увеличение нормы потребления товаров и услуг с 77,4% до 78,2% — Росстат еще сильнее повысил размеры ажиотажного спроса в первом квартале 2022 года.

В первом квартале 2023 года статистика фиксирует снижение нормы потребления до 89,4% доходов (93,2% год назад) на фоне прироста трат на сбережения во вкладах на 0,4% (минус 9,5%) и трат наличных — минус 2% (плюс 3,3%).

В структуре же формирования доходов в 2022 году обращает на себя внимание изменение доли зарплаты — до 56,7% с 57,2% за счет оплаты труда работников, находящихся за пределами списочной численности, и повышения доли соцвыплат до 21% с 20,7%.

В первом же квартале 2023 года обнаруживается подскок доли доходов от предпринимательства до 7% с 6,4%, оплаты труда — до 63,9% с 62,4%, а также снижение доли поступлений от социальных выплат (19,4% против 20,2%), доходов от собственности (4,4% против 4,6%) и теневых прочих поступлений (5,3% против 6,4%).

Основной положительный вклад в динамику реальных денежных доходов в первом квартале внесли оплата труда наемных работников (плюс 2,5% в годовом выражении) и доходы от предпринимательства — рост на 8,4%, сообщают в Минэкономики. А Игорь Поляков из ЦМАКП оценивает реальный рост фонда оплаты труда в первом квартале на 1,5% в годовом выражении.

Подскок зарплат, напомним, происходит на фоне дефицита работников и рекордной занятости (безработица в марте оставалась на уровне 3,5%). Это, как и снижение инфляции (до 3,5% в марте), увеличение розничного кредитования и восстановление предпринимательских доходов, позволяет Минэкономики фиксировать замедление темпов годового сжатия суммарного оборота розничной торговли, общепита и платных услуг до минус 2,2% в годовом выражении в марте против минус 5,2% в феврале 2023 года (уровень 2021 года уже превышен на 1,6%). В ЦМАКП же подсчитали, что за весь первый квартал в годовом выражении показатель снизился на 3,8%, но к среднемесячным показателям четвертого квартала 2022 года с учетом сезонности вырос на 3,9%, главным образом за счет увеличения потребления непродовольственных товаров.

Последние месяцы (напомним, данные по апрелю, первому месяцу второго квартала 2023 года, оценивались представителями ЦБ и правительства значительно лучше, чем мартовские) экономические настроения и уверенность населения бурно растут вместе с прогнозами роста их доходов — Минэкономики прогнозирует реальный рост последних на 3,4% в 2023 году. Столь же бурный рост в министерстве ожидают и от инвестиций, на него пока ставят и в промышленности. Впрочем, напомним, столь сильное увеличение зарплат (в меньшей степени — реальное, в сильно большей — номинальное; во втором квартале 2023 года из-за эффекта базы сильно снижается инфляция) в отсутствие сопоставимого увеличения производительности увеличивает вероятность как замедления динамики капвложений и ускорения роста цен, так и снижения потенциального роста экономики (см. “Ъ” от 5 апреля). Впрочем, переоценивать этот потенциал не стоит: в лучших прогнозах его «потолок» оценивается в 2% ВВП.

Артем Чугунов