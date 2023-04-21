Трать нетраченое

Предположения Банка России о росте инфляционных ожиданий в апреле 2023 года подтвердились: в очередном опросе инФОМ выросли оценки наблюдаемой инфляции, снижение ожидаемой через год инфляции незначительно, ожидания компаний, особенно розничной торговли, по динамике цен на следующие три месяца — в пользу роста, а не снижения инфляционного давления. Формально все это происходит в момент самой низкой инфляции год к году в истории последних десятилетий, потребительские настроения — на максимуме за последние пять лет. Остается лишь узнать, насколько велик и долгосрочен будет инфляционный всплеск, но пока ничто не говорит о возможности повышении ЦБ ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вопрос о том, что именно отражают опросы инфляционных ожиданий населения, в апреле 2023 года дает самые противоречивые ответы. Опрос инФОМ по заказу Банка России, данные о котором ЦБ опубликовал вчера, фиксируют: в момент, когда потребительская инфляция в России на сверхвысокой базе упала в измерении «год к году» ниже показателя в 3% годовых, оценки текущей инфляции начали расти. В апреле 2023 года прирост цен за прошедший год оценивался всеми опрошенными (медианная оценка) в 14,9% годовых против 14,3% в марте (тогда росстатовский индекс потребцен год к году составлял 3,5%, в апреле был ниже 3%). Оценка текущей инфляции примерно равно выросла в подгруппах со сбережениями и без сбережений: в группе со сбережениями она составляла 13,2% против мартовской оценки в 12,2%, в подгруппе без сбережений — 16,3% против 15,7%.

Напротив, инфляционные ожидания населения на год вперед незначительно снизились, в сущности оставшись на том же уровне. Медиана прогноза инфляции в апреле 2024 года по всей выборке опроса инФОМ — 10,4% год к году, в марте она составляла 19,7%. Имеющие сбережения в марте оценивали инфляцию через год в среднем как 9,9% годовых, в апреле — как 9,6%. Сограждане без сбережений ожидали месяц назад инфляцию через год в 11,3%, сейчас — в 11,2%.

Наконец, рассчитываемая с февраля 2023 года медианная оценка инфляции в следующие пять лет снизилась более значительно. Если в феврале этого года она ожидалась на уровне 9,3%, а в марте 2023 года в 10,4%, то сейчас эта оценка — 9,9%.

Становится постепенно более понятным возможное использование ЦБ этой статьи опроса, собственного смысла, видимо, почти не имеющего (технически какие-либо основания для прогнозирования столь долгосрочной инфляции вряд ли есть даже у профессиональных аналитиков, а число мелких частных инвесторов, для которых действительно могут быть важны какие-либо оценки инфляции 2029 года, вряд ли больше десятков тысяч) — пятилетние оценки можно считать своеобразным «фундаментом» представлений населения о постоянном долгосрочном уровне инфляции на ближайшие годы.

В этом случае сопоставление динамики «долгосрочной» цифры с оценками текущей инфляции и с прогнозом населения об инфляции на год вперед может быть информативно. В частности, в этой логике большая часть населения считает, что через год потребительская инфляция, которая сейчас находится скорее на повышенном уровне, вернется к некоей условной норме в экономике РФ на следующие годы, и произойдет это, по мнению населения, совпадающему в данном случае с ожиданиями Банка России, в 2024 году. Что касается краткосрочных трендов, то, видимо, эффект переноса курса в цены после весеннего ослабления рубля будет иметь значение как проинфляционный фактор, но ограниченное и, видимо, растянутое во времени. ЦБ вчера опубликовал данные о платежном балансе в первом квартале 2023 года, показывающие, что реальный эффективный курс рубля год к году рос в этот период на 24%, а само состояние платежного баланса несколько сильнее, чем ожидалось.

Напротив, ценовые ожидания предприятий по инфляции сейчас ниже, чем в среднем в 2022 году и тем более в апреле 2022 года, когда после начала военной операции РФ на Украине был достигнут пиковый дисбаланс в ответах о ценовых ожиданиях компаний и отдельно в ответах розницы (на апрель 2022 года приходились наиболее панические ожидания девальвации рубля, подтверждавшиеся обвалом текущего курса). Тем не менее в апреле 2023 года в сравнении с мартом оценки ухудшались — промышленность и розница ждет роста цен чаще, чем стабильности или снижения (несмотря на то что на 2022 год были и эпизоды промышленной дефляции, а в целом индексы промцен в ряде отраслей растут сильно слабее потребиндексов).

Так или иначе, опрос об инфляционных ожиданиях, в котором нет явных указаний на их снижение ни на краткосрочном, ни на годовом горизонте,— достаточный повод для Банка России не снижать ключевую ставку на следующем заседании совета директоров ЦБ. Выступая вчера в Госдуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина, в сущности, неявно ссылалась именно на этот опрос, говоря, что, «пространство для снижения ключевой ставки возникнет, когда проинфляционные риски снизятся». Во всяком случае, исходя из апрельского опроса, говорить об их реальном снижении сейчас не приходится.

Отметим, впрочем, что из приведенных данных напрямую не следует будущий ощутимый всплеск инфляции, однако многое говорит о том, что оживление потребительских ожиданий в апреле, которые, как констатирует ЦБ, «вблизи пятилетнего максимума»,— сигнал сильного расширения розничного спроса, а значит, повышения инфляционного давления в ближайшие месяцы, поскольку нет оснований ожидать столь же масштабного увеличения предложения ни со стороны внутреннего производства, ни со стороны импорта. Вероятно, здесь более значимы не оценки населения, а ожидания розницы. «Сеанс массовых покупок» может при этом в случае роста инфляционных ожиданий в мае—июне подстегнуть спрос на трату рублей «здесь и сейчас». Прямого ответа на вопрос, насколько может хватить этого спроса (ЦБ настаивает на том, что в основном это отложенный спрос прошлых месяцев и лет), нет. Возможно, он будет коротким (см. текст на этой же странице о динамике спроса в МСП), то есть к концу 2023 года он может пойти на спад.

Дмитрий Бутрин