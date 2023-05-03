Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа конгрессменов заявила о причастности Байдена к коррупционной схеме

Комитет по надзору Палаты представителей направил в ФБР повестку о получении досье, которое, по словам осведомителей конгрессменов, свидетельствует о причастности президента США Джо Байдена к коррупционной схеме. По информации источника комитета, господин Байден был участником схемы, когда занимал должность вице-президента США.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters

Джо Байден

Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters

«Мы получили защищенные законом и заслуживающие доверия несекретные разоблачения информаторов. На основании этих разоблачений нам стало известно, что Минюст и ФБР располагают несекретной формой FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина, связанная с принятием политических решений за деньги»,— говорится в тексте повестки комитета (цитата по New York Post).

В число конгрессменов, подписавших повестку, значатся, в частности, глава комитета по надзору Джеймс Комер и член бюджетного комитета Сената Чак Грассли. Документ направлен директору ФБР Кристоферу Рэю и генеральному прокурору США Меррику Гарланду.

Как передает New York Post, в письме утверждается, что запрашиваемый документ содержит подробное описание того, как была реализована преступная схема, и какие цели она преследовала. Остается неясным, какие шаги ФБР и Минюст предприняли для расследования этого вопроса, если они вообще были предприняты, говорится в письме конгрессменов.

Документ FD-1023 (.pdf) находится в открытом доступе на сайте ФБР. При этом текст документа подвергся многочисленным изъятиям, в нем отсутствуют какие-либо детали о его содержании.

11 января республиканцы в Палате представителей США начали расследование в отношении Джо Байдена и его семьи. «Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает время надзора и подотчетности»,— говорится в заявлении господина Комера. Согласно заявлению, республиканцы планируют, например, запрашивать у Минфина документацию, касающуюся расследований в отношении президента и его семьи. По версии The New York Times, конечная цель «каскада расследований» — нахождение поводов для объявления американскому президенту импичмента.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...