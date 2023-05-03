Группа конгрессменов заявила о причастности Байдена к коррупционной схеме

Комитет по надзору Палаты представителей направил в ФБР повестку о получении досье, которое, по словам осведомителей конгрессменов, свидетельствует о причастности президента США Джо Байдена к коррупционной схеме. По информации источника комитета, господин Байден был участником схемы, когда занимал должность вице-президента США.

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Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters Джо Байден

Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters

«Мы получили защищенные законом и заслуживающие доверия несекретные разоблачения информаторов. На основании этих разоблачений нам стало известно, что Минюст и ФБР располагают несекретной формой FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина, связанная с принятием политических решений за деньги»,— говорится в тексте повестки комитета (цитата по New York Post).

В число конгрессменов, подписавших повестку, значатся, в частности, глава комитета по надзору Джеймс Комер и член бюджетного комитета Сената Чак Грассли. Документ направлен директору ФБР Кристоферу Рэю и генеральному прокурору США Меррику Гарланду.

Как передает New York Post, в письме утверждается, что запрашиваемый документ содержит подробное описание того, как была реализована преступная схема, и какие цели она преследовала. Остается неясным, какие шаги ФБР и Минюст предприняли для расследования этого вопроса, если они вообще были предприняты, говорится в письме конгрессменов.

Документ FD-1023 (.pdf) находится в открытом доступе на сайте ФБР. При этом текст документа подвергся многочисленным изъятиям, в нем отсутствуют какие-либо детали о его содержании.

11 января республиканцы в Палате представителей США начали расследование в отношении Джо Байдена и его семьи. «Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает время надзора и подотчетности»,— говорится в заявлении господина Комера. Согласно заявлению, республиканцы планируют, например, запрашивать у Минфина документацию, касающуюся расследований в отношении президента и его семьи. По версии The New York Times, конечная цель «каскада расследований» — нахождение поводов для объявления американскому президенту импичмента.

Эрдни Кагалтынов