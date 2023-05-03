Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лидеры Сербии и Косово уперлись в сообщество

Саммит, который мог стать прорывным, оказался ознакомительным

Белград и Приштина подошли к реализации одного из ключевых пунктов плана Евросоюза по нормализации отношений между ними. Сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти, встретившись во вторник вечером в Брюсселе, приступили к обсуждению проекта создания в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Однако, как показал брюссельский саммит, позиции сторон оказались чуть ли не диаметрально противоположными. Между тем именно от решения этого вопроса во многом зависят и судьба плана ЕС, и стабильность в регионе. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем (слева) и премьер-министром Косово Альбином Курти

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем (слева) и премьер-министром Косово Альбином Курти

Фото: Fred Sierakowski / AP

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем (слева) и премьер-министром Косово Альбином Курти

Фото: Fred Sierakowski / AP

Новый саммит лидеров Сербии и Косово глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал в Брюсселе спустя полтора месяца после того, как Александр Вучич и Альбин Курти на встрече в македонском Охриде 19 марта подтвердили принятие плана ЕС по нормализации отношений и согласовали главные пункты его реализации. В соответствии с планом, который был принят 27 февраля в Брюсселе, Сербия и Косово должны развивать «добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями», Сербия обязалась «не противиться членству Косово в какой бы то ни было международной организации», а Приштина — «начать переговоры по обеспечению соответствующего уровня самоуправления для сербского сообщества в Косово».

Последнему пункту — созданию Сообщества сербских муниципалитетов — Белград придает особое значение, видя в нем своего рода компенсацию за фактическое признание независимости Косово.

Александр Вучич ультимативно объявил: без решения вопроса ССМ обсуждения никаких других тем с Приштиной не будет. Альбин Курти столь же жестко предупредил на днях: «Мы не допустим создания у нас подобия Республики Сербской (одно из двух государственных образований в Боснии и Герцеговине.— “Ъ”), квазигосударства-сателлита, которое бы подрывало государственность Косово».

Напряженность между Белградом и Приштиной еще больше подогрели прошедшие 23 апреля выборы в местные органы власти на севере Косово, населенном преимущественно сербами.

При рекордно низкой явке (3,5%) из-за сербского бойкота мэрами всех четырех северных городов были избраны албанцы, после чего лидеры сербов предупредили, что «не позволят оккупационным гауляйтерам управлять севером».

В этих условиях Евросоюз спешно призвал: «Работа по формированию Сообщества муниципалитетов с сербским большинством должна быть завершена как можно скорее».

В преддверии встречи в Брюсселе к «обработке» ее главных действующих лиц подключился советник американского Госдепартамента Дерек Шолле. Сначала он переговорил по телефону с Александром Вучичем, а потом и с Альбином Курти. Главная тема в обоих случаях, по признанию самого американского эмиссара,— «необходимость срочного формирования ССМ». А на брюссельскую встречу, которая проходила под эгидой ЕС, прибыл спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар.

Президент Сербии обвинил Запад в оккупации сербского народа

С первым пунктом повестки лидеры Сербии и Косово справились легко. В самом начале встречи они без обсуждения приняли согласованную заранее Декларацию о пропавших без вести (таковыми на территории Косово все еще числятся более 1,6 тыс. человек). Документ предполагает, в частности, активизацию совместных усилий по облегчению положения пострадавших семей. А вот с главным вопросом встречи возникли большие проблемы.

На саммите был представлен проект Сообщества сербских муниципалитетов — его разработала группа из четырех сербских экспертов. В течение получаса эксперты излагали суть документа, после чего его передали участникам для детального ознакомления и обсуждения. Дискуссия проходила в закрытом режиме. Но судя по заявлениям сторон по итогам встречи, им не только не удалось договориться, но и их подходы к формированию ССМ оказались чуть ли не диаметрально противоположными.

Александр Вучич демонстрировал максимальную озабоченность. Он обвинил Приштину в нежелании выполнять обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов.

«Мы уперлись в стену,— сокрушался президент Сербии.— Боюсь, что все мы зашли в тупик. Либо они примут то, о чем ранее договорились, либо это конец всему».

Альбин Курти же заявил, что представленный сербскими экспертами проект демонстрирует «желание Сербии создать Республику Сербскую, но в Косово этого не будет». По его словам, проект «по сути расходится с косовской конституцией».

Тем не менее Жозеп Боррель демонстрировал оптимизм. Он сказал, что начало обсуждения проекта ССМ — «важный символический шаг», что это «не конечная версия, а отправная точка», а также что Сообщество муниципалитетов с сербским большинством «надо сформировать в соответствии с прежними договоренностями и существующими европейскими моделями».

По словам европейских дипломатических источников “Ъ”, в Евросоюзе не намерены навязывать Приштине и Белграду конкретную модель ССМ. ЕС и США лишь исходят из того, что это сообщество не должно быть «государством в государстве» или «новой Республикой Сербской». В этом позиция Приштины встречает понимание Запада. Но столь же ясно там поддерживают и требование Белграда о безотлагательном формировании ССМ. При его создании, как полагают в ЕС и США, за основу должна быть взята модель, успешно реализованная в Европе, к примеру, Эльзас во Франции или Шлезвиг в Германии. По подсчетам Брюсселя, в Европе есть более десятка подобных образований. Остается лишь добиться согласия на принятие одной из таких моделей со стороны Сербии и Косово. А для этого, похоже, потребуется еще не один брюссельский саммит.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...