Лидеры Сербии и Косово уперлись в сообщество

Белград и Приштина подошли к реализации одного из ключевых пунктов плана Евросоюза по нормализации отношений между ними. Сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти, встретившись во вторник вечером в Брюсселе, приступили к обсуждению проекта создания в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Однако, как показал брюссельский саммит, позиции сторон оказались чуть ли не диаметрально противоположными. Между тем именно от решения этого вопроса во многом зависят и судьба плана ЕС, и стабильность в регионе. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем (слева) и премьер-министром Косово Альбином Курти

Фото: Fred Sierakowski / AP Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем (слева) и премьер-министром Косово Альбином Курти

Фото: Fred Sierakowski / AP

Новый саммит лидеров Сербии и Косово глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал в Брюсселе спустя полтора месяца после того, как Александр Вучич и Альбин Курти на встрече в македонском Охриде 19 марта подтвердили принятие плана ЕС по нормализации отношений и согласовали главные пункты его реализации. В соответствии с планом, который был принят 27 февраля в Брюсселе, Сербия и Косово должны развивать «добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями», Сербия обязалась «не противиться членству Косово в какой бы то ни было международной организации», а Приштина — «начать переговоры по обеспечению соответствующего уровня самоуправления для сербского сообщества в Косово».

Последнему пункту — созданию Сообщества сербских муниципалитетов — Белград придает особое значение, видя в нем своего рода компенсацию за фактическое признание независимости Косово.

Александр Вучич ультимативно объявил: без решения вопроса ССМ обсуждения никаких других тем с Приштиной не будет. Альбин Курти столь же жестко предупредил на днях: «Мы не допустим создания у нас подобия Республики Сербской (одно из двух государственных образований в Боснии и Герцеговине.— “Ъ”), квазигосударства-сателлита, которое бы подрывало государственность Косово».

Напряженность между Белградом и Приштиной еще больше подогрели прошедшие 23 апреля выборы в местные органы власти на севере Косово, населенном преимущественно сербами.

При рекордно низкой явке (3,5%) из-за сербского бойкота мэрами всех четырех северных городов были избраны албанцы, после чего лидеры сербов предупредили, что «не позволят оккупационным гауляйтерам управлять севером».

В этих условиях Евросоюз спешно призвал: «Работа по формированию Сообщества муниципалитетов с сербским большинством должна быть завершена как можно скорее».

В преддверии встречи в Брюсселе к «обработке» ее главных действующих лиц подключился советник американского Госдепартамента Дерек Шолле. Сначала он переговорил по телефону с Александром Вучичем, а потом и с Альбином Курти. Главная тема в обоих случаях, по признанию самого американского эмиссара,— «необходимость срочного формирования ССМ». А на брюссельскую встречу, которая проходила под эгидой ЕС, прибыл спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар.

С первым пунктом повестки лидеры Сербии и Косово справились легко. В самом начале встречи они без обсуждения приняли согласованную заранее Декларацию о пропавших без вести (таковыми на территории Косово все еще числятся более 1,6 тыс. человек). Документ предполагает, в частности, активизацию совместных усилий по облегчению положения пострадавших семей. А вот с главным вопросом встречи возникли большие проблемы.

На саммите был представлен проект Сообщества сербских муниципалитетов — его разработала группа из четырех сербских экспертов. В течение получаса эксперты излагали суть документа, после чего его передали участникам для детального ознакомления и обсуждения. Дискуссия проходила в закрытом режиме. Но судя по заявлениям сторон по итогам встречи, им не только не удалось договориться, но и их подходы к формированию ССМ оказались чуть ли не диаметрально противоположными.

Александр Вучич демонстрировал максимальную озабоченность. Он обвинил Приштину в нежелании выполнять обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов.

«Мы уперлись в стену,— сокрушался президент Сербии.— Боюсь, что все мы зашли в тупик. Либо они примут то, о чем ранее договорились, либо это конец всему».

Альбин Курти же заявил, что представленный сербскими экспертами проект демонстрирует «желание Сербии создать Республику Сербскую, но в Косово этого не будет». По его словам, проект «по сути расходится с косовской конституцией».

Тем не менее Жозеп Боррель демонстрировал оптимизм. Он сказал, что начало обсуждения проекта ССМ — «важный символический шаг», что это «не конечная версия, а отправная точка», а также что Сообщество муниципалитетов с сербским большинством «надо сформировать в соответствии с прежними договоренностями и существующими европейскими моделями».

По словам европейских дипломатических источников “Ъ”, в Евросоюзе не намерены навязывать Приштине и Белграду конкретную модель ССМ. ЕС и США лишь исходят из того, что это сообщество не должно быть «государством в государстве» или «новой Республикой Сербской». В этом позиция Приштины встречает понимание Запада. Но столь же ясно там поддерживают и требование Белграда о безотлагательном формировании ССМ. При его создании, как полагают в ЕС и США, за основу должна быть взята модель, успешно реализованная в Европе, к примеру, Эльзас во Франции или Шлезвиг в Германии. По подсчетам Брюсселя, в Европе есть более десятка подобных образований. Остается лишь добиться согласия на принятие одной из таких моделей со стороны Сербии и Косово. А для этого, похоже, потребуется еще не один брюссельский саммит.