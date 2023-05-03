ФРС повысила ставку на 25 пунктов, до 5–5,25%

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5–5,25%, говорится в сообщении американского регулятора. Это максимальное значение ставки с 2006 года.

С начала 2023 года прирост показателя составил 75 базисных пунктов: в марте и феврале ставку дважды повысили на 25 б. п. «Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00–5,25%»,— говорится в сообщении комитета.

В первом квартале 2023 года, следует из сообщения, экономическая активность США росла «умеренными темпами», наблюдался устойчивый прирост рабочих мест и низкий уровень безработицы. Уровень инфляции остается повышенным. ФРС добавила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, согласно плану от мая 2022 года.

Лусине Баласян