Партия «Яблоко» сообщила об аресте главы вологодского отделения

Глава вологодского отделения партии «Яблоко» Николай Егоров арестован. По предварительной информации, в отношении него возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), в его квартире прошел обыск, сообщила пресс-служба «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Отмечается, что Николай Егоров два раза привлекался к административной ответственности за «миротворческие посты» во «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба партии, уголовные дела по статье о дискредитации армии возбуждены также в отношении председателей Якутского и Камчатского отделений «Яблока» Анатолия Ноговицына и Владимира Ефимова. В марте суды оштрафовали обоих политиков на 200 тыс. руб.

Кроме того, уголовное дело возбуждено против члена «Яблока» из Хакасии Михаила Афанасьева, которого обвиняют в распространении «фейков» об армии (ст. 207.3 УК РФ). Он находится в СИЗО с апреля 2022 года, добавила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов