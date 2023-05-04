Вне доступа к внешним наймам

Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ и просят упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов. Сейчас даже для удаленного трудоустройства соискателям нужно получать разрешение на работу. Эксперты, впрочем, сомневаются в эффективности этих мер, полагая, что российские компании не смогут удовлетворить зарплатные ожидания иностранцев. В Минцифры же полагают, что отрасли достаточно действующих послаблений: для иностранных специалистов действует упрощенная процедура получения ВНЖ и трудоустройства внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Президент НП «Руссофт» (объединяет более 315 IT-компаний) Валентин Макаров рассказал “Ъ”, что российские IT-компании готовы оплачивать возвращение в страну нужных им сотрудников, уехавших после начала военных действий на Украине. По его словам, на фоне дефицита кадров и «растущего интереса дружественных стран к российским специалистам» правительству также «целесообразно снижать барьеры для найма иностранных сотрудников удаленно». Главным барьером господин Макаров считает процедуру получения права на работу в РФ, которая «занимает определенное время». Собеседник “Ъ” в отрасли уточнил, что эти вопросы участники рынка уже обсуждают с Минцифры.

HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова уточняет, что при условии правильной подачи документов процедура получения разрешения на работу в РФ занимает около двух месяцев. По ее словам, сейчас внутри страны действуют определенные правила приема на работу иностранцев: «Так, если сотрудник имеет статус высококвалифицированного специалиста, то компания обязана ежеквартально сдавать отчетность об уровне его дохода, который не должен быть ниже определенной суммы».

Также при приеме иностранного специалиста вне зависимости от того, удаленно или нет он будет работать, обязательно разрешение: «Для этого сотрудник должен оформить рабочую визу, прилететь в РФ и получить разрешение, только на основе этого документа компания может принять иностранца». При этом, уточняет она, разрешение может быть аннулировано, если специалист не находится в РФ более 180 дней.

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов подтверждает, что «необходимо обеспечить возможность упрощенного найма на удаленную работу зарубежных специалистов, независимо от их гражданства». «Это поможет решить проблему дефицита кадров. Во всех странах удаленно принимают на работу без дополнительных требований, у нас же сотруднику приходится приезжать»,— подчеркивает господин Смирнов. Гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев подтвердил, что компания готова оплачивать россиянам возвращение, а «под открытые проекты не против привлекать IT-специалистов из других стран, но в случае их переезда в Россию, а не удаленной работы». Подробно о том, что российские IT-компании рассматривают привлечение специалистов из Индии, Израиля, Китая, “Ъ” рассказывал 21 апреля.

Однако в правительстве пока не считают вопрос актуальным. В Минцифры заверили “Ъ”, что уже и так реализуют обширный комплекс мер поддержки IT-кадров: «Действуют меры и для привлечения иностранных специалистов. Введена упрощенная процедура трудоустройства и получения вида на жительство. Обращений по дополнительному упрощению приема на работу иностранных специалистов, которые работают удаленно, не поступало». В начале года министерство с профильными ассоциациями готовило пакет мер по возвращению IT-специалистов в РФ. В него входила оплата перелета, гарантированная бронь от армии, а также повышение налогов для сотрудников, работающих из других стран (см. “Ъ” от 11 января).

Привлекать иностранных специалистов проще компаниям, которые имеют представительства в других странах — в таком случае никаких дополнительных документов не требуется, отмечает директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин. Однако он подчеркивает, что требования по зарплате и условиям труда у иностранных работников выше, чем у российских. Поэтому господин Паршин сомневается, что спрос на иностранцев окажется высоким.

Тимофей Корнев