Замок под ковриком

Интернет, переполненный разного рода пометками, маркерами и значками, скоро станет для миллионов пользователей немного комфортнее. Google, чьим браузером Chrome пользуется больше половины аудитории сети в России и мире, сообщила, что уберет из адресной строки индикатор защищенного соединения с сайтами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Речь идет о символе закрытого замка, который обозначает успешное соединение с сайтом по протоколу HTTPS. Браузеры используют его с 1990-х годов, когда большинство сайтов поддерживало только незащищенное соединение. Сейчас же больше 95% всех веб-страниц в Chrome загружаются по HTTPS, а «замочек» ошибочно воспринимается пользователями как свидетельство надежности самого сайта, говорится в блоге разработчиков браузера. В следующих версиях Chrome они заменят иконку на более нейтральную, «не несущую смысл надежности».

Трудности с информированием пользователей не относятся к какой-то конкретной стране. Но в России они усугубляются последствиями местного регулирования интернета. Так, сообщение о невозможности установить соединение по HTTPS, которое браузеры преподносят как происки «злоумышленников», для российского пользователя нередко обозначает лишь блокировку сайта Роскомнадзором. Еще эта же ошибка может означать, что сайт использует выпущенный в 2022 году государственный сертификат шифрования — Chrome не поддерживает защищенное соединение с такими сайтами без дополнительной настройки.

В обоих случаях мы видим проявление общей проблемы: разработчики вкладывают в иконки или сообщения один смысл, а на практике они приобретают совершенно другой. То, что задумывалось как индикаторы безопасности, становится в один ряд с прочими раздражающими элементами цифровой жизни — лицензионными соглашениями, с которыми большинство соглашается не читая, предупреждениями об использовании cookie и согласиями на обработку персональных данных.

У продвинутых пользователей давно сформировался запрос на очистку личного цифрового пространства от подобных раздражителей. Этот спрос удовлетворяют, в частности, программы, автоматически скрывающие cookie-предупреждения, и сервисы с кратким изложением условий использования. Решение Google отказаться от «замочка» в браузере — то есть сократить количество излишней информации — тренду соответствует.

Можно предположить, что «Яндекс» и VK будут подобным же образом адаптировать к реалиям развития интернета собственные браузеры. В 2022 году у них появилось некоторое преимущество — по крайней мере для обывателя — в виде встроенной поддержки государственных сертификатов. Но в остальном пока адаптация ограничивается интеграцией в браузер своих сервисов.