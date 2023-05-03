ЦБ: база заемщиков банков и МФО увеличилась до 46 млн человек

Число заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) выросло до 46 млн в 2022 году, сообщает Банк России со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ). База заемщиков МФО растет быстрее, чем у банков — количество банковских заемщиков увеличивается преимущественно за счет ипотеки. Также растет число заемщиков, которые, помимо ипотеки, имеют обязательства по другим кредитам.

Регулятор отмечает, что для того, чтобы снизить платежную нагрузку, банки начали предоставлять больше ипотечных кредитов на 30 лет. В IV квартале 2022 года их число составило 40% от общего числа выдач, тогда как годом ранее их доля не превышала 20%. «Распространение экстремально длинных кредитов может нести риски. Банк России продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет меры»,— указали в ЦБ.

Выросла доля заемщиков, которые оформили потребительский кредит, за счет которого можно было оплатить первый взнос по ипотеке (7% в IV квартале 2022 года против 3,5% в II квартале), следует из данных БКИ. Количество непогашенных кредитов у тех, кто взял ипотеку в IV квартале 2022 года, достигло 2,2 шт. (в IV квартале 2020 года — 1,4 шт.), а долг на каждого созаемщика — 2,6 млн руб.

О борьбе регулятора с дешевой ипотекой от застройщиков — в материале «Ъ» «Некруглый ноль».

Григорий Лейба