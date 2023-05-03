Фото дня: 3 мая

Протестная демонстрация в Будапеште, вид из окна самолета в Каире и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будапешт. Участница демонстрации против решения венгерского правительства увеличить рабочую нагрузку учителей Фото: Reuters / Marton Monus Каир. Вид из окна самолета на густонаселенный район города Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany Сектор Газа. Обстрел города израильскими ВС Фото: Reuters / Mohammed Salem Арика, Чили. Разгон мигрантов, заблокировавших шоссе на границе Чили и Перу Фото: Agustin Mercado / AP Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: Reuters Минеральные Воды, Россия. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) и полпред президента в СКФО Юрий Чайка (второй слева) в выставочном центре «МинводыЭКСПО» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Бербанк, США. Пикет членов Гильдии сценаристов Америки у входа в студию Warner Bros. Фото: Chris Pizzello / AP Следующая фотография 1 / 7 Будапешт. Участница демонстрации против решения венгерского правительства увеличить рабочую нагрузку учителей Фото: Reuters / Marton Monus Каир. Вид из окна самолета на густонаселенный район города Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany Сектор Газа. Обстрел города израильскими ВС Фото: Reuters / Mohammed Salem Арика, Чили. Разгон мигрантов, заблокировавших шоссе на границе Чили и Перу Фото: Agustin Mercado / AP Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: Reuters Минеральные Воды, Россия. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) и полпред президента в СКФО Юрий Чайка (второй слева) в выставочном центре «МинводыЭКСПО» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Бербанк, США. Пикет членов Гильдии сценаристов Америки у входа в студию Warner Bros. Фото: Chris Pizzello / AP