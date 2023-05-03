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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 3 мая

Запоминающиеся кадры среды

Протестная демонстрация в Будапеште, вид из окна самолета в Каире и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Будапешт. Участница демонстрации против решения венгерского правительства увеличить рабочую нагрузку учителей

Будапешт. Участница демонстрации против решения венгерского правительства увеличить рабочую нагрузку учителей

Фото: Reuters / Marton Monus

Каир. Вид из окна самолета на густонаселенный район города

Каир. Вид из окна самолета на густонаселенный район города

Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Сектор Газа. Обстрел города израильскими ВС

Сектор Газа. Обстрел города израильскими ВС

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Арика, Чили. Разгон мигрантов, заблокировавших шоссе на границе Чили и Перу

Арика, Чили. Разгон мигрантов, заблокировавших шоссе на границе Чили и Перу

Фото: Agustin Mercado / AP

Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра

Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра

Фото: Reuters

Минеральные Воды, Россия. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) и полпред президента в СКФО Юрий Чайка (второй слева) в выставочном центре «МинводыЭКСПО»

Минеральные Воды, Россия. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) и полпред президента в СКФО Юрий Чайка (второй слева) в выставочном центре «МинводыЭКСПО»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бербанк, США. Пикет членов Гильдии сценаристов Америки у входа в студию Warner Bros.

Бербанк, США. Пикет членов Гильдии сценаристов Америки у входа в студию Warner Bros.

Фото: Chris Pizzello / AP

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Будапешт. Участница демонстрации против решения венгерского правительства увеличить рабочую нагрузку учителей

Фото: Reuters / Marton Monus

Каир. Вид из окна самолета на густонаселенный район города

Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Сектор Газа. Обстрел города израильскими ВС

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Арика, Чили. Разгон мигрантов, заблокировавших шоссе на границе Чили и Перу

Фото: Agustin Mercado / AP

Ватикан. Папа Франциск на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра

Фото: Reuters

Минеральные Воды, Россия. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) и полпред президента в СКФО Юрий Чайка (второй слева) в выставочном центре «МинводыЭКСПО»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бербанк, США. Пикет членов Гильдии сценаристов Америки у входа в студию Warner Bros.

Фото: Chris Pizzello / AP

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