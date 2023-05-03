В Госдуму внесен законопроект о первоочередном зачислении в школы детей погибших участников СВО и добровольцев

В Госдуму внесен, дающий детям добровольцев и погибших в ходе военной операции бойцов право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Мера поддержки затронет и усыновленных детей. Документ подготовила рабочая группа по вопросам военной операции, сообщил ее руководитель, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сейчас право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих. Дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования. Кроме того, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей — хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь. Наш законопроект решит и эту правовую коллизию»,— написал он в Telegram.

Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер