СМИ: фигурантом дела об убийстве аниматоров на Кубани стал экс-главарь банды дорожных грабителей

Одним из подозреваемых по делу об убийстве на Кубани аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко стал бывший главарь банды дорожных грабителей. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КП-Кубань» Фото: «КП-Кубань»

По предварительной информации, силовики задержали жителей Краснодарского края: Двойникова А., Татосяна А. и рецидивиста Кеворкьяна Д. Последний был судим за создание весной 2014 года вооруженной банды, в которую вовлек двоих мужчин и несовершеннолетнюю девушку. Они устраивали разбои на трассе и вымогали деньги.

Как сообщали в суде, в начале мая того года преступная группа напала на общую знакомую из Тихорецкого района и двух местных жителей, которые находились в тот момент у нее дома. Бандиты ударили их по головам бейсбольной битой и похитили деньги. В конце мая участники банды остановили на трассе «Краснодар — Ейск» автомобиль и попросили водителя и пассажира подвезти их. В решении суда сказано, что позже к ним присоединились соучастники, с которыми они избили водителя и пассажира, связали их и забрали драгоценности. После одного из мужчин застрелили, а другого заставили отдать 300 тыс. руб.

В 2016 году главу банды приговорили за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство к 18 годам колонии строгого режима. Почему он не отбыл весь срок, неизвестно. После выхода на свободу, по данным «КП-Кубань», он возобновил свою преступную деятельность и привлек других людей. Как сообщили изданию в правоохранительных органах, предварительно, еще один из подозреваемых по делу об убийстве аниматоров ранее был судим за драку и завладение чужой машиной.

По данным следствия, 28 апреля трое мужчин заметили на трассе около станицы Березанской Выселковского района припаркованный на обочине автомобиль. Они напали на водителя и девушку-пассажирку и похитили у них наличные средства и банковские карты, с которых сняли 180 тыс. руб. После этого злоумышленники убили аниматоров, спрятали тела и сожгли автомобиль жертвы. Тело девушки до сих пор не найдено.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Оно находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. 3 мая стало известно о задержании подозреваемых.

Татьяна Ручкина

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