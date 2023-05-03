Дума сбрасывает вес

252 человека подали заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Ярославской областной думы. По итогам заявочной кампании стало ясно, что думу покинут представители крупного бизнеса. Основу крупнейшей фракции составят действующие и бывшие депутаты, партийные функционеры, а также представители малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед заседанием Ярославской областной думы

Фото: Ярославская областная дума Перед заседанием Ярославской областной думы

Фото: Ярославская областная дума

Крупный бизнес уходит из политики

27 из 32 членов фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе выдвинулись на предварительное голосование для участия в новых выборах. Лишь пять действующих депутатов не будут участвовать в праймериз. В их числе представители крупного ярославского бизнеса — Яков Якушев (председатель совета директоров ОАО «Русские краски») и Илья Круглов (учредитель сети супермаркетов «Лотос»), а также гендиректор АО «Ярославский радиозавод» Сергей Якушев. Среди участников праймериз нет ни одного директора крупного промышленного предприятия.

Не выдвинул свою кандидатуру избиравшийся в текущий созыв, а затем переизбравшийся на довыборах в Госдуму РФ олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко, пользовавшийся поддержкой экс-губернатора Дмитрия Миронова.

«Облдума перестала быть неким элитным клубом. Если раньше в ней был десяток директоров предприятий, за которыми стояли сотни тысяч работников и их семей, то теперь этого нет. Региональная дума все меньше влияет на принятие решений, и крупный бизнес не видит смысла в мандате»,— сказал «Ъ-Ярославль» осведомленный источник в политических кругах региона.

При этом крупный бизнес региона не отказывается совсем от участия в политической жизни, но предпочитает это делать не лично, а через представителей. Так вместо Якова Якушева в Заволжском районе Ярославля выдвинулась его помощница в облдуме Ольга Горшунова. Заявился на праймериз и помощник гендиректора «Ярославского технического углерода», бывший главный федеральный инспектор региона, действующий депутат Александр Киселев.

Исключением выглядит участие в предварительном голосовании замначальника «Северной железной дороги» Дмитрия Любчика. В текущем созыве представителей железной дороги нет, но в предыдущих созывах депутатами несколько раз становились начальники «СЖД».

Продолжают политическую деятельность представители сферы услуг региона. Среди них можно выделить учредителя ООО «Парк-Отель "Замок Понизовкина"» Тиграна Казаряна и гендиректора гостиницы «Ринг Премьер Отель» Романа Галагаева. В случае его избрания в облдуме может появится еще одна депутатская династия. Господин Галагаев — сын влиятельного предпринимателя, бывшего депутата нескольких созывов Владимира Галагаева. Продолжить депутатскую карьеру хочет и сын экс-спикера облдумы и экс-губернатора Сергея Вахрукова Максим Вахруков, контролирующий поставки питания в социальные учреждения области.

Партийный актив

Наиболее многочисленная группа участников праймериз «Единой России» — профессиональные политики и партийные функционеры, депутаты облдумы на постоянной основе. Некоторые из них работают во властных структурах с советских времен.

Так, на праймериз выдвинулись председатель облдумы Михаил Боровицкий (68 лет), его заместители Николай Александрычев (68 лет) и Виктор Волончунас (73 года), председатель бюджетного комитета Александр Гончаров (71 год), председатель комитета по градостроительству Николай Бирук (68 лет).

Собираются продолжить политическую карьеру и другие видные единороссы: секретарь реготделения «Единой России» Ольга Хитрова, зампред облдумы Антон Капралов, сенатор Наталия Косихина, председатель комитета по соцполитике Лариса Ушакова, а также ряд депутатов: Василий Бобков, Андрей Щенников, Андрей Юдаев, Алексей Ясинский, Илья Осипов, Алексей Макаров, Алексей Калганов, Павел Исаев, Иван Демидов, Илья Тедеев.

Еще одна заметная группа участников праймериз — действующие и бывшие депутаты муниципалитета Ярославля от «Единой России». Это депутаты прошлых созывов Алексей Чернобровкин, Вадим Канашкин, Алексей Власов, Роман Галагаев, Михаил Писарец, действующие избранники Александр Куташов, Илья Горохов, Василий Тубашов и Сергей Давлетов. В случае победы кого-то из городских депутатов придется проводить довыборы в муниципалитет Ярославля.

В Рыбинском районе выдвинулась член партии, депутат муниципального совета Рыбинска, глава фермерского хозяйства Марина Степанова. В 2018 году она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.

Предвыборные скандалы

Из действующих членов фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе, работающих на постоянной основе, не участвует в праймериз лишь Юрий Павлов. В марте в сети было распространено видео, якобы компрометирующее господина Павлова. Сам он заявил, что запись является подделкой. По данным источников «Ъ-Ярославль», господин Павлов подал документы на праймериз, но не был допущен к предварительному голосованию. Ни депутат, ни партия никак не стали комментировать неучастие Юрия Павлова.

В громкий скандал недавно попал председатель постоянного комитета по здравоохранению облдумы, директор частной клиники «Константа» Юрий Филимендиков. Жители дома, где расположена клиника, пожаловались на незаконную надстройку этажа. По данным прокуратуры области, работы организовало ТСН «Константа», управляющей организацией которого является ООО «Современные медицинские технологии» (господин Филимендиков возглавляет ООО). В январе 2023 года после проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту реконструкции крыши без разрешающих документов.

Юрий Филимендиков заявился на праймериз и есть в списке кандидатов. Впрочем, депутат выдвигается не в Ярославле, где расположена его клиника, а в сельских районах области.

Новые лица

Новых медийных лиц, ранее не участвовавших в выборах от «Единой России», среди участников праймериз совсем немного. Среди них наиболее заметна директор ГТРК «Ярославия» и телеведущая Яна Карушкина. На телеканале «Россия» госпожа Карушкина ведет программу «Вести-Ярославль. События недели», а также проводит прямые линии с губернатором Михаилом Евраевым. Недавно в Ярославле появились билборды с изображением ведущей, однако выдвинулась она в Рыбинске — по 22-му округу.

Госпожа Карушкина претендует на то, чтобы стать единственным представителем медиа в областной думе, где практикующих журналистов не было после ухода ветерана политики и журналистики Александра Цветкова.

Свою кандидатуру заявил и активист Общероссийского народного фронта, начальник регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Тарас Сидорин. Ранее господин Сидорин был председателем совета регионального отделения партии «Родина». «Ъ-Ярославль» политик сообщил, что покинул партию и перестал руководить отделением еще в ноябре 2022 года. В ЕГРЮЛ сведения о смене руководителя пока не внесены — Тарас Сидорин значится руководителем ярославской «Родины». На сайте предварительного голосования он указан как беспартийный.

Конкурентные округа

Большинство реальных претендентов на участие в выборах разведены по разным одномандатным округам и территориальным группам, то есть не будут конкурировать друг с другом на праймериз. Однако в некоторых округах конкуренция есть.

Интригу добавило выдвижение в Рыбинске по округу №17 бывшего мэра города Дениса Добрякова. Его внезапная отставка в 2022 году стала сюрпризом для нового главы региона Михаила Евраева.

Сейчас господин Добряков возглавляет московское АО «НИИ Парашютостроения», которое входит в ГК «Ростех». «Ростех» имеет большое влияние в Рыбинске, наиболее крупным предприятием в городе является входящее в ГК ПАО «ОДК-Сатурн». После выдвижения Дениса Добрякова по тому же округу на праймериз заявился начальник управления по социальным программам «ОДК-Сатурн», депутат муниципального совета Александр Соколов.

Источник «Ъ-Ярославль» полагает, что господин Соколов призван нейтрализовать господина Добрякова, чье выдвижение было его личной инициативой и не согласовано с региональными властями. «Денис Добряков рассчитывал на поддержку "Ростеха", но в областном правительстве договорились с госкорпорацией. Если бы это были выборы, он выиграл бы у Соколова, но на праймериз у него нет шансов»,— полагает источник «Ъ-Ярославль».

В праймериз будет участвовать и бывший заместитель Дениса Добрякова в мэрии Рыбинска Олеся Минеева, которая составит конкуренцию директору «Ярославии» Яне Карушкиной.

Также конкуренция на праймериз в Рыбинске ожидается в округах №16 и 19. Там действующие депутаты Сергей Борисов и Владимир Денисов будут бороться с бывшими народными избранниками Владимиром Беспалько и Валентином Журавлевым. При этом бывшие депутаты входят в команду нового мэра Рыбинска Дмитрия Рудакова.

Шесть человек на место

По данным официального сайта партии, на праймериз в Ярославскую областную думу подали заявки 252 кандидата, из них 149 беспартийных, 81 член и 22 сторонника партии.

«Достаточно высокая конкуренция — почти шесть человек на место. Много женщин — 99 представительниц прекрасной половины решили принять участие в нашей процедуре. Много молодежи до 35 лет. Также хочу заметить, что почти 60 процентов наших кандидатов — беспартийные»,— сказала секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова.

Источник «Ъ-Ярославль», знакомый с расстановкой сил в политических кругах, не ожидает серьезной конкуренции на праймериз в Ярославскую областную думу.

«Темных лошадок, способных выстрелить, нет, нет и молодого поколения политиков. Результаты праймериз довольно предсказуемы. Нет интриг, есть полуинтриги»,— полагает источник «Ъ-Ярославль».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выборы в Ярославскую областную думу в сентябре 2023 года пройдут по новой схеме: число депутатов уменьшится с 50 до 46, а количество депутатов по партспискам — с 25 до 12. Кроме того, губернатор области Михаил Евраев призывал думу сократить количество депутатов, работающих на постоянной основе. Дума текущего созыва не стала уменьшать квоту депутатов-профессионалов.

Праймериз пройдут в виде электронного голосования 22-28 мая.

Антон Голицын