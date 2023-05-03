Делегации России, Украины и Турции могут обсудить зерновую сделку 5 мая в Стамбуле

Делегации России, Украины и Турции встретятся для обсуждения зерновой сделки послезавтра, 5 мая, в Стамбуле, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. В МИД РФ заявили, что встреча пока не согласована. Накануне Reuters сообщало, что переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон соглашения планируются сегодня, 3 мая, однако российский МИД это также не подтверждал.

«5 мая в пятницу заместители министров обороны Турции, России и Украины планируют встретиться в Стамбуле (для обсуждения зерновой сделки.— "Ъ"). Можно сказать, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей. Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем»,— сказал господин Акар (цитата по ТАСС).

В российском МИДе это не подтвердили. «Вопрос не согласован»,— сказали «РИА Новости» в ведомстве, не приведя подробностей.

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. В апреле ООН направила РФ, Украине и Турции «дорожные карты» по продлению зерновой сделки. ООН ищет возможности для Россельхозбанка проводить платежи в рамках сделки/

Лаура Кеффер