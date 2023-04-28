ООН направила Путину, Эрдогану и Зеленскому «дорожные карты» по продлению «зерновой сделки»

ООН направила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «дорожную карту» по «зерновой сделке», сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Документ предусматривает посредничество Турции при оплате российской сельхозпродукции. Аналогичные «карты», по его словам, получили президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мевлют Чавушоглу

Фото: Johanna Geron, Reuters Мевлют Чавушоглу

Фото: Johanna Geron, Reuters

«"Дорожная карта" подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты»,— сказал Чавушоглу в интервью TRT Haber (перевод — «РИА Новости»).

По словам министра, «дорожные карты» лидерам стран направил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Действие зерновой сделки заканчивается 18 мая. Для продления действия соглашения Россия требует возобновить поставки в страну сельхозтехники, отменить ограничения на страхование и снять запреты на доступ в порты, восстановить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса, а также переподключить Россельхозбанк к SWIFT для оплаты российского зерна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 28 апреля, указал, что перспективы продления соглашения «не очень хорошие».

Григорий Лейба