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Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым состоится завтра, 4 мая, в подмосковном городе Щелково. Церемония начнется в 12:00 в cоборе Троицы Живоначальной. Модельера похоронят на Жегаловском кладбище в Московской области, говорится в Telegram-канале его дома моды. Там добавили, что прощание открытое.

Чем известен модельер Вячеслав Зайцев

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Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. По данным СМИ, он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения.

О карьере модельера — в материале «Ъ» «Пришедший из моды».

Фотогалерея

Карьера Вячеслава Зайцева

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«Денег в семье не было даже на одежду — ходил в обносках, которые маме дарили люди, приносящие вещи в стирку»&lt;br> Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в семье рабочих в Иваново, который славился своей текстильной промышленностью

«Денег в семье не было даже на одежду — ходил в обносках, которые маме дарили люди, приносящие вещи в стирку»
Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в семье рабочих в Иваново, который славился своей текстильной промышленностью

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности художника текстильного рисунка

В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности художника текстильного рисунка

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Свой выбор учебного заведения модельер объяснял своим происхождением — отец Зайцева был бывшим военнопленным, поэтому его не принимали ни в один другой институт

Свой выбор учебного заведения модельер объяснял своим происхождением — отец Зайцева был бывшим военнопленным, поэтому его не принимали ни в один другой институт

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

После успешного окончания техникума Зайцев все же поступил в Московский текстильный институт, где окончательно решил, что станет модельером. После успешной защиты диплома по теме «Деловой костюм» был распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в город Бабушкин

После успешного окончания техникума Зайцев все же поступил в Московский текстильный институт, где окончательно решил, что станет модельером. После успешной защиты диплома по теме «Деловой костюм» был распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в город Бабушкин

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«Это был просто удар ниже пояса! Я мечтал о высокой моде, а был послан создавать рабочую одежду» &lt;br> Начинающий модельер не унывал и к созданию первой коллекции спецодежды для женщин-работниц подошел творчески. Однако методический совет все же отверг ее — сочетание элементов народного искусства и ярких цветов по меркам тех лет было довольно смелым

«Это был просто удар ниже пояса! Я мечтал о высокой моде, а был послан создавать рабочую одежду»
Начинающий модельер не унывал и к созданию первой коллекции спецодежды для женщин-работниц подошел творчески. Однако методический совет все же отверг ее — сочетание элементов народного искусства и ярких цветов по меркам тех лет было довольно смелым

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Однако в иностранной прессе появился ряд материалов о коллекции Зайцева, благодаря которым о нем заговорили за рубежом

Однако в иностранной прессе появился ряд материалов о коллекции Зайцева, благодаря которым о нем заговорили за рубежом

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В 1965 году Вячеслав Зайцев начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В том же году познакомился с известным французским кутюрье Пьером Карденом&lt;br> На фото: с Пьером Карденом

В 1965 году Вячеслав Зайцев начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В том же году познакомился с известным французским кутюрье Пьером Карденом
На фото: с Пьером Карденом

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

В 1960-е годы начал создавать костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания&lt;br> На фото: с актрисой Людмилой Гурченко

В 1960-е годы начал создавать костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания
На фото: с актрисой Людмилой Гурченко

Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов  /  купить фото

Широкую известность на Западе Зайцев получил благодаря платью «Россия», которое он представил на Всемирном фестивале моды в Москве в 1967 году

Широкую известность на Западе Зайцев получил благодаря платью «Россия», которое он представил на Всемирном фестивале моды в Москве в 1967 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В разные годы клиентами модельера были советские политики и их семьи, включая министра культуры СССР Екатерину Фурцеву. По его собственным словам, самым запоминающимся творением для нее стало маленькое черное платье к десятилетнему юбилею полета Юрия Гагарина

В разные годы клиентами модельера были советские политики и их семьи, включая министра культуры СССР Екатерину Фурцеву. По его собственным словам, самым запоминающимся творением для нее стало маленькое черное платье к десятилетнему юбилею полета Юрия Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Но были и те, с кем модельер не любил работать. Например, вопреки устоявшемуся мнению, Зайцев никогда не работал с Раисой Горбачевой. Более того, по его собственным словам, долгое время он избегал ее &lt;br>На фото: Вячеслав Зайцев и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия театрального сезона Государственного академического Большого театра

Но были и те, с кем модельер не любил работать. Например, вопреки устоявшемуся мнению, Зайцев никогда не работал с Раисой Горбачевой. Более того, по его собственным словам, долгое время он избегал ее
На фото: Вячеслав Зайцев и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия театрального сезона Государственного академического Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Однажды мы с ней случайно встретились, и я ее спросил: “Почему вы говорите, что я для вас делаю одежду?” Она мне отвечает: “А разве вам это не приятно?”», — впоследствии вспоминал модельер

«Однажды мы с ней случайно встретились, и я ее спросил: “Почему вы говорите, что я для вас делаю одежду?” Она мне отвечает: “А разве вам это не приятно?”», — впоследствии вспоминал модельер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 1971 году Вячеслав Зайцев попал в автокатастрофу, в которой сильно пострадал и был вынужден проходить длительную реабилитацию

В 1971 году Вячеслав Зайцев попал в автокатастрофу, в которой сильно пострадал и был вынужден проходить длительную реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 1979 году Зайцев перешел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды&lt;br> На фото: с дизайнером Валентином Юдашкиным

В 1979 году Зайцев перешел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды
На фото: с дизайнером Валентином Юдашкиным

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Я выбрал для себя свою религию, религию красоты, и ей служу» &lt;br> В 1988 году в Париже с триумфом прошел показ коллекции Зайцева «Русские сезоны». Уже на следующий год на проходящем в Японии фестивале Зайцев стал победителем конкурсного показа, опередив Клода Монтана, Ханаэ Мори и Донну Каран

«Я выбрал для себя свою религию, религию красоты, и ей служу»
В 1988 году в Париже с триумфом прошел показ коллекции Зайцева «Русские сезоны». Уже на следующий год на проходящем в Японии фестивале Зайцев стал победителем конкурсного показа, опередив Клода Монтана, Ханаэ Мори и Донну Каран

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1992 году в продажу поступили духи «Маруся», разработанные модельером для L&#39;&#39;Or&amp;#233;al. Только в первый год было продано около 2 млн флаконов&lt;br> На фото: с внучкой Марией

В 1992 году в продажу поступили духи «Маруся», разработанные модельером для L''Oréal. Только в первый год было продано около 2 млн флаконов
На фото: с внучкой Марией

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

«Я увлекаюсь живописью. С фигурой работаю, с телом. Очень интересно. С мужским телом особенно интересно, потому что мужское тело — более выразительное»&lt;br> Особое место в жизни модельера занимает живопись. В России и за рубежом неоднократно проводились его персональные выставки&lt;br> На фото: со скульптором Зурабом Церетели

«Я увлекаюсь живописью. С фигурой работаю, с телом. Очень интересно. С мужским телом особенно интересно, потому что мужское тело — более выразительное»
Особое место в жизни модельера занимает живопись. В России и за рубежом неоднократно проводились его персональные выставки
На фото: со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вячеслав Зайцев является лауреатом государственной премии РФ и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2006 году за большие заслуги в области изобразительного искусства ему было присвоено почетное звание «Народный художник РФ»

Вячеслав Зайцев является лауреатом государственной премии РФ и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2006 году за большие заслуги в области изобразительного искусства ему было присвоено почетное звание «Народный художник РФ»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В конце 2019 года Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды. Его место занял сын — Егор Зайцев

В конце 2019 года Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды. Его место занял сын — Егор Зайцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской больнице, куда был доставлен с кровотечением в желудке

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской больнице, куда был доставлен с кровотечением в желудке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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«Денег в семье не было даже на одежду — ходил в обносках, которые маме дарили люди, приносящие вещи в стирку»
Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в семье рабочих в Иваново, который славился своей текстильной промышленностью

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности художника текстильного рисунка

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Свой выбор учебного заведения модельер объяснял своим происхождением — отец Зайцева был бывшим военнопленным, поэтому его не принимали ни в один другой институт

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

После успешного окончания техникума Зайцев все же поступил в Московский текстильный институт, где окончательно решил, что станет модельером. После успешной защиты диплома по теме «Деловой костюм» был распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в город Бабушкин

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«Это был просто удар ниже пояса! Я мечтал о высокой моде, а был послан создавать рабочую одежду»
Начинающий модельер не унывал и к созданию первой коллекции спецодежды для женщин-работниц подошел творчески. Однако методический совет все же отверг ее — сочетание элементов народного искусства и ярких цветов по меркам тех лет было довольно смелым

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Однако в иностранной прессе появился ряд материалов о коллекции Зайцева, благодаря которым о нем заговорили за рубежом

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В 1965 году Вячеслав Зайцев начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В том же году познакомился с известным французским кутюрье Пьером Карденом
На фото: с Пьером Карденом

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

В 1960-е годы начал создавать костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания
На фото: с актрисой Людмилой Гурченко

Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов  /  купить фото

Широкую известность на Западе Зайцев получил благодаря платью «Россия», которое он представил на Всемирном фестивале моды в Москве в 1967 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В разные годы клиентами модельера были советские политики и их семьи, включая министра культуры СССР Екатерину Фурцеву. По его собственным словам, самым запоминающимся творением для нее стало маленькое черное платье к десятилетнему юбилею полета Юрия Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Но были и те, с кем модельер не любил работать. Например, вопреки устоявшемуся мнению, Зайцев никогда не работал с Раисой Горбачевой. Более того, по его собственным словам, долгое время он избегал ее
На фото: Вячеслав Зайцев и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия театрального сезона Государственного академического Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Однажды мы с ней случайно встретились, и я ее спросил: “Почему вы говорите, что я для вас делаю одежду?” Она мне отвечает: “А разве вам это не приятно?”», — впоследствии вспоминал модельер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 1971 году Вячеслав Зайцев попал в автокатастрофу, в которой сильно пострадал и был вынужден проходить длительную реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 1979 году Зайцев перешел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды
На фото: с дизайнером Валентином Юдашкиным

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Я выбрал для себя свою религию, религию красоты, и ей служу»
В 1988 году в Париже с триумфом прошел показ коллекции Зайцева «Русские сезоны». Уже на следующий год на проходящем в Японии фестивале Зайцев стал победителем конкурсного показа, опередив Клода Монтана, Ханаэ Мори и Донну Каран

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1992 году в продажу поступили духи «Маруся», разработанные модельером для L''Oréal. Только в первый год было продано около 2 млн флаконов
На фото: с внучкой Марией

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

«Я увлекаюсь живописью. С фигурой работаю, с телом. Очень интересно. С мужским телом особенно интересно, потому что мужское тело — более выразительное»
Особое место в жизни модельера занимает живопись. В России и за рубежом неоднократно проводились его персональные выставки
На фото: со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вячеслав Зайцев является лауреатом государственной премии РФ и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2006 году за большие заслуги в области изобразительного искусства ему было присвоено почетное звание «Народный художник РФ»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В конце 2019 года Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды. Его место занял сын — Егор Зайцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской больнице, куда был доставлен с кровотечением в желудке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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