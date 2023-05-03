Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым состоится завтра, 4 мая, в подмосковном городе Щелково. Церемония начнется в 12:00 в cоборе Троицы Живоначальной. Модельера похоронят на Жегаловском кладбище в Московской области, говорится в Telegram-канале его дома моды. Там добавили, что прощание открытое.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. По данным СМИ, он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения.

О карьере модельера — в материале «Ъ» «Пришедший из моды».