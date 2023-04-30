Чем известен модельер Вячеслав Зайцев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

30 апреля в щелковской больнице умер модельер Вячеслав Зайцев. Чем он известен — в материале «Ъ».

Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности «художник текстильного рисунка». В 1962 году окончил Московский текстильный институт (сейчас — Российский государственный университет имени Косыгина) по специальности «художник-модельер».

В 1962–1965 годах работал художественным руководителем Экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза. С 1965 по 1971 год занимал аналогичный пост в экспериментально-техническом цехе Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО). В 1967 году получил гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве. В 1968 году вместе с ведущими художниками ОДМО разработал коллекции женской, мужской и детской одежды для работников легкой промышленности СССР и государств—членов Совета экономической взаимопомощи. В 1972–1978 годах был заместителем художественного руководителя ОДМО. В 1979 году работал модельером в системе службы быта на московской фабрике №19 индивидуального пошива. Создал костюмы советской команды для церемонии открытия летних Олимпийских игр 1980 года. С 1979 по 1996 год преподавал на кафедре моделирования одежды Московского технологического института. В 1982 году занял пост художественного руководителя Московского дома моды. В том же году создал первый в СССР театр моды. В 1988 году был избран директором Московского дома моды. В 1993 году учреждение было акционировано и переименовано в Московский дом моды Вячеслава Зайцева, сам модельер занял пост его генерального директора. В 1991 году участвовал в создании новой милицейской униформы, дизайн которой был принят в конце 2000-х годов. В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на «Первом канале». С 2009 года был председателем жюри международного фестиваля моды «Губернский стиль». В 2016 году у господина Зайцева была выявлена болезнь Паркинсона. В 2019 году он передал пост генерального директора Московского дома моды Вячеслава Зайцева своему сыну Егору.

За свою жизнь представил более 70 коллекций одежды. Разработал костюмы для более чем 20 спектаклей. Работал художником по костюмам в фильмах «Фокусник» (1967), «Держись за облака» (1971) и «Безымянная звезда» (1978). В 1970–1990-х годах создавал костюмы для артистов эстрады — Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Тамары Синявской, Эдиты Пьехи, Людмилы Зыкиной, Филиппа Киркорова. В 1982–1990 годах разрабатывал костюмы для чемпионов мира по фигурному катанию Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова, Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина. Кроме того, занимался станковой живописью и графикой. Выставки работ модельера проходили в России, США, Бельгии и Эстонии. Пять его произведений в 1999 году были включены в собрание Государственной Третьяковской галереи. С 2007 года — член Российской академии художеств. Снимался в фильмах «Корабль двойников» (1997), «Красиво жить не запретишь» (1982) и «Старинные часы» (2011).

Доктор искусствоведения (2002). Написал книги «Такая изменчивая мода» (1980), «Этот многоликий мир моды» (1982), «Я всем обязан провиденью...» (1992), «Слава Зайцев. Тайны соблазна» (2006), «Платье на выход» (2013, в соавторстве с Кирой Бурениной), «Мода. Мой дом» (2017).

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Почетный работник текстильной и легкой промышленности РФ (2002). Народный художник РФ (2006). Награжден орденами «Знак Почета» (1980) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1995), Премии президента РФ в области литературы и искусства (2003), премий правительства РФ в области культуры (2009) и образования (2010).

Почетный гражданин Парижа и Иваново.

Был дважды женат. У модельера остались сын и две внучки.