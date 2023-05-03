Кубань возглавила рейтинг регионов с самым дорогим летним отдыхом в санаториях

Краснодарский край в 2023 году попал на первое место в рейтинге регионов с самым дорогим летним отдыхом в санаториях. Стоимость места в номере категории люкс в летний сезон составляет здесь 8,2 тыс. руб. в сутки, приводит данные портал бронирования путевок Санатории-России.рф.

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Краснодарский край по стоимости отдыха опередил Москву и Московскую область, где стоимость номеров категории люкс в этом сезоне составляет 8,1 и 7,4 тыс. руб. в сутки соответственно. По информации портала, в стоимость санаторно-курортного отдыха на Кубани включено проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

При этом самый доступный по стоимости отдых на юге России в летний сезон — в санаториях Крыма и в Ростовской области: 5,5 и 6,1 тыс. руб. в сутки соответственно.

Как отметил член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев, высокий спрос увеличивает цены на услуги санаторного отдыха. С ростом ценника потребитель предъявляет повышенные требования к комфорту и сервису. А вот качество сервиса улучшается далеко не всегда.

По данным сервиса бронирования путевок, спрос на летний отдых в санаториях и курортах России в этом году значительно выше, чем в 2022-м. Как считают эксперты, это связано с тем, что многие люди хотят провести отпуск в безопасной обстановке и получить максимальную пользу для своего здоровья.

Напомним, в марте этого года в Краснодарском крае на 10% вырос турпоток по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. За майские праздники курорты Кубани могут принять более полумиллиона туристов. На 31 марта номерной фонд был забронирован на 54%. По данным Ассоциации туроператоров России, самыми востребованными у россиян остаются Сочи, Анапа и Геленджик. Больше всего туристы бронируют отели и санатории, работающие по системе «все включено».

Андрей Пугачев

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