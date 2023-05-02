На Кубани в марте на 10% вырос турпоток

В Краснодарском крае в марте на 10% вырос турпоток по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России со ссылкой на доклад Банка России «Региональная экономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Рост туристического потока в свою очередь повлиял на заполняемость предприятий общественного питания и рост их оборота. В розничном сегменте потребители отдавали предпочтение местным торговым маркам. Ретейлеры для сохранения уровня цен увеличивали долю продаж товаров под собственными торговыми марками, привлекая к их производству региональных производителей. Оживление спроса оказало влияние на пищевую промышленность региона. Предприятия наращивали объемы выпуска продукции, постепенно замещая импортные компоненты отечественными, рассказали в Южном ГУ Банка России.

При этом майские праздники курорты Кубани могут принять более полумиллиона туристов. На 31 марта номерной фонд был забронирован на 54%, сообщал «Ъ-Кубань».

По данным Ассоциации туроператоров России, самыми востребованными у россиян остаются Сочи, Анапа и Геленджик. Больше всего туристы бронируют отели и санатории, работающие по системе «все включено».

Всего на Кубани работают 10,5 тыс. средств размещения более чем на 550 тыс. мест.

Андрей Пугачев

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