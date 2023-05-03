Для строительства дороги по ул. Крисанова власти изымут участок под административным зданием в Данилихе

Правительство Пермского края распорядилось об изъятии части земельного участка под административным зданием в пермском микрорайоне Данилиха. Как указано в распоряжении правительства от 26 апреля, часть территории под строением на ул. Крылова, 36, изымут для строительства дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Общая площадь участка под зданием составляет 1,7 тыс. кв. м, изъять планируется 107 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О предстоящем изъятии правообладателей земли должен уведомить краевой минтранс. Участок изымут после того, как региональный минтранс и минимущество подпишут трехстороннее соглашение с собственником территории. По данным 2ГИС, на ул. Крылова, 36, располагается шестиэтажное здание. Какие именно организации в нем находятся, сервис не уточняет. Известно, что само здание на ул. Крылова, 36, предлагается к продаже на профессиональных сайтах недвижимости за 200 млн руб.

Ранее сообщалось, что под строительство дороги на ул. Крисанова в Перми планируется изъять 17 земельных участков и 16 расположенных на них построек. Это коммерческие здания, малоэтажные жилые дома, а также собственность религиозных организаций. К примеру, региональные власти изымут часть территории под домом ЖК «Данилиха», построенным «Сатурн-Р», и часть участка под соседним магазином.