На финальный матч «Урала» и ЦСКА на «Екатеринбург Арене» продали 30 тыс. билетов

На ответную игра финала Пути РПЛ Кубка России между футбольными клубами «Урал» и ЦСКА, которая пройдет 3 мая на «Екатеринбург Арене», продали 30 тыс. билетов. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это один из рекордных показателей заполняемости для уральского стадиона, который вмещает около 35 тыс. человек. Рекорд поставили во время Чемпионата мира по футболу на матче между Мексикой и Швецией, который посетили 33 тыс. человек.

Матч за выход в суперфинал Кубка России начнется в 19:00. Перед ним с 17:30 начнется развлекательная программа: концерт Niletto, космическое шоу и всевозможные аттракционы. Для посещения игры не потребуется Fan ID.

Прошлая встреча «Урала» и ЦСКА завершилась со счетом 1:1. Победитель сегодняшнего матча cыграет в суперфинале Кубка России с победителем Пути регионов.

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