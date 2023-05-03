ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова

ФСБ сообщила о предотвращении серии резонансных терактов в Крыму агентами военной разведки Украины, в том числе покушения на главу республики Сергея Аксенова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В ведомстве сообщили, что также зафиксированы попытки посягательств на председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме того, диверсии предполагались на элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

По делу о подготовке терактов задержаны граждане России и Украины. Как сообщает ФСБ, у них нашли пять «готовых к применению» бомб, электродетонаторы, а также радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки.

«Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе»,— написал позже в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.

Татьяна Ручкина

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