Расчеты на истине

Спустя более двух лет с момента закрытия сделки по продаже дочернего банка в периметре «Роскосмоса» создается новая небанковская кредитная организация (НКО) с многообещающим названием «Истина». История с дочерним банком для госкорпорации не была продолжительной и позитивной, формат НКО может оказаться гораздо легче в регуляторном плане и актуальнее в текущих задачах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Структура из периметра госкорпорации «Роскосмос» создала небанковскую кредитную организацию «Истина», следует из данных ЦБ, опубликованных 2 мая. После оплаты уставного капитала (90 млн руб. — минимальный размер для всех НКО) ей будет выдана лицензия для расчетных НКО на осуществление операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

Деталей ЦБ не раскрыл, указав лишь, что она будет специализироваться на обслуживании корпоративных клиентов.

Сейчас в России действуют 35 НКО.

Как следует из ЕГРЮЛ, учредителем вновь созданной НКО является АО «РК Финанс». Последнее принадлежит АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, на 100% находится под контролем «Роскосмоса», свидетельствует отчетность). «РК Финанс» была создана в 2019 году «в целях реализации проекта по управлению непрофильными активами предприятий, входящих в периметр ГК "Роскосмос"».

Примечательно, что в 2020 году «Роскосмос» продал свой банк (Роскосмосбанк, см. «Ъ» от 28 января 2021 года) Промсвязьбанку. Тогда в ГК, комментируя сделку, отмечали, банк является непрофильным активом «и для дальнейшего продолжения его успешного развития необходима модернизация ИТ-технологий как в розничной, так и в корпоративной части бизнеса, что возможно только при условии значительных вложений со стороны инвестора». Что вынудило сейчас создавать новую кредитную организацию, в госкорпорации «Ъ» не ответили. Но со времени сделки и до момента создания НКО в самом «Роскосмосе» произошли кадровые перестановки. В середине 2022 года Дмитрий Рогозин, возглавлявший госкорпорацию с 2018 года, покинул этот пост. Его сменил на тот момент вице-премьер Юрий Борисов.

Вместе с тем у госкорпораций вроде «Роскосмоса», например у «Ростеха», есть банки (Новикомбанк, РФК-банк, Еврофинанс Моснарбанк). Также свои расчетные НКО есть у компании ВК (VK) («Деньги Мэйл.Ру»), у группы «Интеррос» (РНКО ЮСИЭС) и других структур.

Как отмечает партнер юрфирмы «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, регулирование деятельности НКО существенно отличается от регулирования банковской деятельности: «Для НКО иные требования по размеру уставного капитала, по размеру собственных средств. Кроме того, вопросы, связанные с функционированием НКО, намного легче, чем для банка». Поэтому, говорит господин Дубов, затраты, связанные с содержанием НКО, гораздо меньше, и риски отзыва лицензии и банкротств для учредителя — тоже значительно ниже.

Эксперт допускает, что возможной причиной создания НКО для «Роскосмоса» могло послужить желание консолидировать расчеты с компаниями в периметре госкорпорации.

Реальные причины создания должны быть известны регулятору. «При создании любой кредитной организации в комплект документов входит бизнес-план, который анализирует ЦБ»,— заключает Игорь Дубов.

Формально уход «Роскосмоса» от банка к НКО можно объяснить и актуальностью задач, которые покрывает расчетная НКО, говорят собеседники «Ъ». На балансе Роскосмосбанка, который находился на санации, были проблемные активы (более 60% кредитного портфеля составляли «плохие» долги, см. «Ъ» от 26 августа 2020 года).

«Истина» получит лицензию расчетной НКО. У расчетной и платежной НКО есть отличия. Платежная НКО в основном занимается ведением счетов и расчетами юрлиц, а также переводами физлиц без открытия счетов, поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Расчетная НКО оказывает немного более широкий спектр операций, а именно кроме функций платежной НКО может осуществлять куплю-продажу иностранной валюты и определенную деятельность на рынке ценных бумаг»,— заключает он.

В «Роскосмосе» не ответили «Ъ».

Ольга Шерункова