Жить стало векселей

По информации “Ъ”, Промсвязьбанк (ПСБ) в конце прошлого года мог приобрести дочерний банк ГК «Роскосмос» лишь за уставный капитал. Причем оплата прошла не «живыми деньгами», а векселем с погашением до 2032 года. Качество активов Роскосмосбанка довольно низкое, большая часть из них приходится на просроченные кредиты. Однако на капитал ПСБ и его кредитные рейтинги сделка не окажет существенного влияния.

“Ъ” стали известны детали сделки по продаже опорному для ОПК Промсвязьбанку 100% акций Роскосмосбанка. Они утверждены распоряжением правительства РФ от 22 октября 2020 года. Как следует из документа, госкорпорация (ГК) «Роскосмос» предложила продать полный пакет акций по цене, определенной независимым оценщиком, но не ниже номинальной стоимости. Как утверждает один из источников “Ъ”, Роскосмосбанк решили продать по цене уставного капитала (4,19 млрд руб.). При этом расчет проводился не «живыми деньгами», а «длинным» векселем с поэтапным погашением — 20% не ранее декабря 2023 года, 80% не ранее декабря 2032 года. В правительстве РФ, ЦБ и «Роскосмосе» не ответили на запрос “Ъ”. В ПСБ заявили, что ценовые параметры сделки не раскрывают.

О планах приобретения ПСБ Роскосмосбанка “Ъ” сообщил летом прошлого года (см. “Ъ” от 30 июля 2020 года). О завершении сделки ПСБ объявил в начале декабря 2020 года, в результате чего стал единственным инвестором финансового оздоровления Роскосмосбанка. Как уточняли в ЦБ, присоединение должно произойти до 1 мая 2021 года. Но уже 14 января в санируемом банке сменилось команда. В частности, президентом и председателем правления Роскосмосбанка назначен Сергей Шевченко, ранее работавший в правлении Альфа-банка, в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ, в правлении санируемого Бинбанка и в АСВ. В ПСБ пояснили “Ъ”, что господин Шевченко стал руководителем проекта по интеграции Роскосмосбанка, добавив, что заинтересованы в сохранении его экспертизы «в работе с предприятиями космической отрасли».

Роскосмосбанк находится на 60-м месте по размеру активов (110 млрд руб.) и на 31-м по размеру капитала (37 млрд руб.), согласно рейтингу «Интерфакса» на конец третьего квартала 2020 года. ПСБ занимает восьмое место и по активам, и по капиталу (2,5 трлн руб. и 242,3 млрд руб. соответственно). Приобретение Роскосмосбанка позволит ПСБ увеличить долю на рынке обслуживания предприятий ОПК и наукоемких отраслей. В конце 2020 года стало известно, что ПСБ может присоединить и санируемый ЦБ Минбанк (см. “Ъ” от 29 декабря).

Схема с использованием для оплаты векселя подразумевает продажу в долг, говорит “Ъ” директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Таким образом, ПСБ временно увеличивает обязательства, но в моменте эта сделка никак не повлияет на его ликвидность, говорит эксперт. При этом обычно стоимость банка определяется как стоимость его чистых активов (капитал вместе с накопленной прибылью за вычетом всех обязательств). По оценке господина Лопатина, балансовая стоимость чистых активов Роскосмосбанка составляет примерно 10 млрд руб.

Передача акций санируемого банка ПСБ осложнялась большим объемом плохих активов (см. “Ъ” 26 августа 2020 года). По итогам третьего квартала 2020 года их объем оценивался в 68,4 млрд руб. В ПСБ отметили, что «потребность в досоздании резервов по проблемным кредитам Роскосмосбанка полностью покрывается новыми источниками капитала и доходами от поступающего дешевого фондирования (кредит АСВ 45 млрд руб. и субординированный депозит ГК «Роскосмос» 27 млрд руб.)». «Дополнительных средств ПСБ не потребуется»,— заверили там.

По мнению аналитика агентства S&P Global Ratings Романа Рыбалкина, интеграция должна уложиться в сроки, поскольку масштаб присоединяемого банка невелик. Кроме того, у ПСБ уже есть опыт присоединения банков. Сама интеграция не будет иметь значительного влияния на кредитные рейтинги ПСБ, а также не окажет существенного влияния на достаточность капитала банка, говорит господин Рыбалкин. До 2023 года он не ожидает от ПСБ дивидендов, предполагая, что, наоборот, банку будет предоставлен дополнительный капитал.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева