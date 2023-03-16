Семье не дали стать однополой

Центральный райсуд Тюмени признал незаконным брак после того, как один из супругов сменил пол. Аннулировать семейные отношения потребовала местная прокуратура. Ведомство сослалось на Семейный кодекс РФ, согласно которому брак — «союз мужчины и женщины». Эксперты называют это решение одним из первых подобных в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Семейные отношения жителей Тюмени А. и Ц. стали предметом изучения прокуратуры после того, как городской ЗАГС сообщил ведомству, что 33-летний женатый мужчина обратился с заявлением о смене имени и пола. 17 января надзорный орган обратился в суд с требованием признать брак недействительным. Согласно Семейному кодексу РФ, пояснил прокурор, «регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины». Отметим, такое понятие брака после референдума 2020 года закрепили в Конституции РФ.

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области рассказали «Ъ», что супруги ходатайствовали о рассмотрении иска в закрытом формате. Из-за этого подробности судебного процесса не могут раскрывать ни в суде, ни в прокуратуре.

16 марта Центральный райсуд удовлетворил заявление прокурора, признав брак недействительным с 29 сентября 2022 года.

Эксперт по правам трансгендерных людей, юрист Татьяна Колотовкина отметила, что решение тюменского суда — второй известный ей подобный случай. Аналогичное решение вынесено в ноябре 2022 года в Тверской области. «В обоих случаях прокуратура получила информацию от органов, непосредственно занимающихся выдачей новых документов. В первом случае — от МВД, которое выдавало человеку новый паспорт, а во втором случае — от ЗАГСа, который вносил изменения в запись акта о рождении»,— отмечает эксперт. Она указывает, что россияне, состоящие в браке, и раньше меняли гендерный маркер в документах, однако власти на это не реагировали.

Суд имел право признать брак недействительным, только если он не соответствовал требованиям закона в момент заключения, полагает юрист по правам человека Максим Оленичев (внесен в реестр иностранных агентов). «В рассматриваемом случае по документам изначально брак заключен между мужчиной и женщиной. Совершенный впоследствии трансгендерный переход не изменил правовую природу брака. Законодательно установленных условий его прекращения по инициативе государства нет»,— уверен эксперт.

Господин Оленичев считает: суд в Тюмени проигнорировал постановление Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Федотова и другие против России», согласно которому «Россия обязана уважать различные формы семейных союзов».

Напомним, в марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. После этого Госдума приняла закон о неисполнении решений ЕСПЧ.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, напротив, называет решение Центрального райсуда Тюмени соответствующим российскому законодательству, признающему брак «союзом мужчины и женщины». Она добавила, что у экс-супругов есть возможность подать апелляцию, но «решение, более чем вероятно, будет оставлено без изменения». Мария Спиридонова уточнила, что при смене пола по паспорту никаких ограничений в дальнейшем вступать в брак «разнополым особям» нет.

Илья Смирнов, Екатеринбург