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Коммерсантъ FM
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Недружественная собственность

В Думе снова предлагают запретить чиновникам и депутатам иметь недвижимость за рубежом

Члены фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким во вторник внесли в Госдуму законопроект, запрещающий чиновникам и депутатам владеть недвижимостью в недружественных государствах. В 2022 году похожие поправки разработали в КПРФ, но тогда предлагаемые ограничения касались собственности в странах—членах НАТО. Подобные инициативы вполне соответствуют духу времени и даже могут быть поддержаны думским большинством, но ощутимых электоральных дивидендов не принесут, считает эксперт.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из законопроекта ЛДПР, запрет на владение недвижимым имуществом «в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц недружественные действия», должен распространиться на лиц, которым уже запрещено иметь зарубежные активы. К ним относятся высокопоставленные госслужащие федерального, регионального и муниципального уровней, депутаты и кандидаты в депутаты, руководящие сотрудники ФСБ, прокуратуры, СКР, МВД и иных силовых структур, высокопоставленные сотрудники Банка России, Счетной палаты, государственных корпораций и фондов.

В пояснительной записке к проекту его авторы напоминают, что с 2020 года госслужащим, занимающим «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, запрещено иметь гражданство иностранных государств и банковские счета в этих странах, но зарубежной недвижимости ограничения по-прежнему не касаются. «В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться»,— подчеркивается в пояснительной записке.

Отметим, что в августе 2022 года КПРФ вносила в Думу схожий законопроект, касавшийся недвижимости в странах—членах НАТО. Но он не добрался до первого чтения по формальным основаниям: совет Думы установил, что авторы предложили поправить уже утратившие силу законы. До этого коммунисты пытались внести аналогичные поправки (в отношении всех зарубежных стран) при подготовке изменений в Конституцию в 2020 году. Но в Думе их идею отвергли, сославшись на то, что у многих депутатов есть доставшаяся по наследству недвижимость в СНГ. «Самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании»,— пояснял тогда председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Несмотря на богатый опыт КПРФ в борьбе против зарубежной недвижимости чиновников, объединять усилия с коммунистами в ЛДПР не намерены. «Мы ни с кем не кооперируемся, мы предлагаем свое и ждем поддержки от всех сторон. Мы готовы к тому, что нас поддержат и будут только рады»,— сказал “Ъ” соавтор нового законопроекта, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. На вопрос, почему либерал-демократы выступили с поправками именно сейчас, он ответил лаконично: «Момент актуальный, поэтому мы предложили». Санкционные ограничения помехой для реализации нового запрета не станут, надеется депутат: «Необходимо предусмотреть переходные положения, и никаких проблем не будет».

«Они повторяют наши законодательные ходы, ну и Бог с ними,— прокомментировал “Ъ” инициативу либерал-демократов соавтор прошлогоднего законопроекта Сергей Обухов (КПРФ).— Будем поддерживать (законопроект ЛДПР.— “Ъ”), нам же главное ехать, а не шашечки. Это один из элементов деолигархизации, деофшоризации и национализации элиты — требование партийное. Слава Богу, что ЛДПР тоже до этого додумалась».

Политконсультант Евгений Минченко отмечает, что и предыдущие инициативы коммунистов, и нынешние предложения ЛДПР вполне соответствуют моменту: «Это в логике того, что сейчас делается. Можно принять. Тут, как говорится, сгорел сарай — гори и хата». Правда, избавиться от зарубежной собственности многим ее владельцам не удастся по объективным причинам, оговаривается эксперт: «Например, есть недвижимость, а люди просто физически не могут ее продать, учитывая те же самые санкционные ограничения». Потому внесенные предложения могут скорректировать или «примут, а выполнять не будут по объективным основаниям», допускает господин Минченко. В то же время серьезных электоральных преимуществ такие инициативы, вопреки распространенному мнению, не приносят, полагает эксперт: «Много очков на этом не наберешь. Это не то, что действительно сущностно затрагивает интересы людей».

Григорий Лейба

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