Нам это без НАТОбности

Депутаты от КПРФ в среду внесли в Госдуму законопроект, запрещающий госслужащим и парламентариям владеть недвижимостью в странах — членах НАТО. В настоящее время запрет на иностранные активы распространяется лишь на банковские счета и ценные бумаги, а неоднократные попытки тех же коммунистов добавить в этот перечень еще и недвижимость не увенчались успехом. Однако в нынешней геополитической ситуации, как надеются авторы, власти могут прислушаться к этой идее. Эксперт тоже считает, что вероятность одобрения поправок КПРФ сейчас гораздо выше, чем в предыдущие годы.

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Новый запрет, по замыслу КПРФ, должен коснуться широкого круга лиц, включая президента, членов правительства, судей, парламентариев, госслужащих всех уровней, топ-менеджеров госкорпораций, силовиков и кандидатов на любые выборные должности. Всем им (а также их супругам и несовершеннолетним детям) предлагается запретить «иметь недвижимое имущество на территории государств — членов и кандидатов на вступление в Организацию Североатлантического договора». Необходимость такой меры авторы проекта объясняют «агрессивной экспансией военного альянса, направленной против России», следует из пояснительной записки.

Депутаты напоминают, что КПРФ не раз выдвигала инициативы о запрете отдельным категориям лиц иметь недвижимость за границей. Например, при подготовке реформы Конституции в 2020 году эти поправки даже вошли в таблицу рекомендуемых к принятию, но в итоге были отвергнуты, говорится в пояснительной записке: как объяснял тогда глава профильного комитета Думы Павел Крашенинников («Единая Россия»), у многих депутатов есть доставшаяся по наследству недвижимость в СНГ, и «самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании».

Авторы нынешнего проекта учли эту позицию комитета и предложили ограничить запрет только территорией стран — членов НАТО и кандидатов на вступление в альянс. По их мнению, принятие этих поправок в ситуации, когда НАТО проводит «откровенно враждебную» политику и «размещает все больше наступательных вооружений у непосредственных границ России», позволит «устранить возможные рычаги давления на высокопоставленных должностных лиц в нашей стране, на их супругов и детей, а также снизить коррупциогенные риски, которые могут использоваться для подрыва национальной безопасности».

Соавтор законопроекта Сергей Обухов сообщил “Ъ”, что на эту инициативу КПРФ уже получены первые позитивные отклики от других фракций. «Я понимаю, что ключевым здесь будет мнение даже не "Единой России", а правительства и администрации президента,— отметил господин Обухов.— Но даже по первым откликам мы видим, что трудно возражать очевидной идее, которая с 2012 года пытается пробить себе дорогу». Изменилась геополитическая обстановка, за границей арестовывается недвижимость российских граждан, поэтому государство должно дать чиновникам сигнал о том, что им не следует владеть недвижимостью в недружественных странах, добавляет депутат.

Напомним, что первый закон, запретивший чиновникам и парламентариям владеть зарубежными активами, был принят весной 2013 года. В первоначальном варианте законопроекта, внесенного в августе 2012 года, под запрет попадало в том числе и иностранное недвижимое имущество (за исключением случаев, обусловленных «решением задач служебной деятельности»). Но это предложение раскритиковали многие видные политики. Так, тогдашний премьер Дмитрий Медведев назвал тотальный запрет на зарубежную недвижимость «бессмысленным», а возглавлявший Госдуму Сергей Нарышкин заявил, что это не поможет в борьбе с коррупцией, а лишь вынудит «искать теневые пути даже тех, кто до сих пор открыто декларировал свою собственность». В итоге президент Владимир Путин внес в Думу свой законопроект, в котором запрета на владение иностранной недвижимостью уже не было. А все последующие попытки той же КПРФ ввести этот запрет дополнительными поправками успехом не увенчались.

Отметим также, что в самой Думе владельцев зарубежной недвижимости не так много. В предыдущем седьмом созыве, как сказано в пояснительной записке к законопроекту КПРФ, ее задекларировали лишь 26 из 450 депутатов, а в восьмом еще меньше — 17. Причем наибольшей популярностью в этом смысле, как ранее сообщал “Ъ”, пользуются именно страны — члены НАТО. Так, согласно декларациям за 2021 год, недвижимость в Испании имеется у шести депутатов или их супругов, включая Константина Затулина, Аркадия Пономарева, Дениса Майданова и жену Николая Валуева (все — «Единая Россия»). В Болгарии обосновались четыре парламентские семьи, в том числе супруга экс-министра труда, единоросса Максима Топилина. Еще один член партии власти Владислав Третьяк владеет квартирой и земельным участком в Латвии, коммунист Владимир Блоцкий — землей и домом в Великобритании, а единоросс Отари Аршба — квартирой в претендующей на вступление в НАТО Грузии. И только Светлана Савицкая (КПРФ) задекларировала принадлежащую ее мужу квартиру в безусловно дружественной Белоруссии.

Между тем доступ многих российских чиновников и парламентариев к их зарубежным активам уже был ограничен введенными против них ограничениями. Например, в феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за обращение к президенту о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Эти меры предполагают в том числе заморозку активов и запрет на поездки и транзит через территорию ЕС. А в июне власти Германии объявили о конфискации трех квартир в Мюнхене и банковского счета, на который поступали средства за их аренду, принадлежащих неназванному «члену Госдумы» и его супруге. Позже местные СМИ сообщили, что речь шла о коммунисте Романе Лябихове (в своей декларации недвижимость в Германии он не указывал), но в КПРФ это категорически опровергли.

По мнению политконсультанта Евгения Минченко, вероятность принятия инициативы коммунистов о запрете зарубежной недвижимости сейчас гораздо выше, чем прежде, с учетом того факта, что многие страны теперь относятся к российским чиновникам, топ-менеджерам и депутатам «не очень доброжелательно». Это как раз и может стать «благовидной причиной», чтобы продать зарубежную недвижимость, хотя сделать это в нынешних условиях, да еще и вывести вырученные от сделки деньги — тоже нетривиальная для россиян задача, отмечает эксперт. «В целом же сейчас не самое лучшее время, чтобы вообще гражданам России иметь недвижимость и какие-либо активы за рубежом, особенно в странах НАТО»,— резюмирует господин Минченко.

Елена Рожкова