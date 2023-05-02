Сетям добавили на БАМ

Платеж промышленности за услуги по передаче электроэнергии по магистральным электросетям вырастет на 3 млрд руб. из-за неожиданной индексации тарифов с 1 мая на 6,3%, подсчитали в «Сообществе потребителей энергии». Общее увеличение магистрального тарифа с учетом трех последних индексаций, по оценкам аналитиков ВШЭ, составило 18%, что увеличит выручку «Россетей» за 2023 год примерно на 60 млрд руб. В «Россетях» говорят, что рост тарифа нужен для финансирования энергетической инфраструктуры БАМа и Транссиба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Платеж промышленности за услуги по передаче электроэнергии по магистральным электросетям вырастет примерно на 3 млрд руб. за май—декабрь из-за внеплановой индексации тарифов на 6,3%, подсчитали в «Сообществе потребителей энергии». Общий платеж крупного бизнеса, напрямую подключенного к магистральным электросетям, за весь 2023 год может достигнуть примерно 66 млрд руб.

Правительство внепланово увеличило магистральный тариф на 6,3% с 1 мая до 31 декабря. Распоряжение о внеплановой индексации было опубликовано вечером 1 мая и сразу же вступило в силу. Как сообщили “Ъ” в ФАС, тариф на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям с 1 мая составляет 256,09 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, а для Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края — 100,54 тыс. руб.

В «Россетях» сказали “Ъ”, что внеплановая индексация тарифа связана с необходимостью финансирования масштабных инфраструктурных проектов, включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах БАМа и Транссиба. Как писали «Ведомости», дефицит инвестпрограммы «Россетей» на электрификацию второго этапа развития Восточного полигона — 198,8 млрд руб. при общей стоимости 267 млрд руб.

Из-за внеплановой индексации магистрального тарифа нагрузка вырастет и на территориальные сетевые организации (ТСО, распределительные сети в регионах), которые также оплачивают услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям.

По оценкам «Сообщества потребителей энергии», затраты ТСО до конца года могут вырасти примерно на 8 млрд руб. Эти незапланированные расходы ТСО впоследствии могут быть также переложены в тарифы для коммерческих потребителей.

«Опережающий рост тарифов региональных сетей, наращивание перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за сниженные тарифы для населения) и новое внезапное повышение магистрального тарифа, выросшего менее чем за год почти на 26%, формирует запредельно высокую тарифно-ценовую нагрузку на энергоемкую промышленность,— говорят в "Сообществе потребителей энергии".— Ее выносливость явно переоценивается, а финансовые возможности и потенциал повышения эффективности сетей, напротив, абсолютно незаслуженно принижаются».

Решение о дополнительной индексации магистральных тарифов довольно неожиданное, замечает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Магистральные тарифы уже дважды индексировались в прошлом году: по плану с 1 июля 2022 года на 5% и внепланово с 1 декабря 2022 года — еще на 11,5%. По оценкам эксперта, с учетом майской индексации общее увеличение магистрального тарифа в 2023 году составило 17,6% год к году, то есть в 3,5 раза выше прогнозируемой плановой инфляции (ЦБ ожидает ее на уровне 5–7%).

Такой прирост тарифов позволит «Россетям» увеличить выручку магистральных сетей за 2023 год примерно на 60 млрд руб. год к году, отмечает Сергей Сасим. Причем около 10 млрд руб. дополнительной выручки «Россети» получат благодаря последней индексации с 1 мая. Фактическая выручка магистральных сетей в 2021 году составила 197,7 млрд руб. Данные о доходах за 2022 год не публиковались, а плановая выручка оценивалась в 250 млрд руб. Глава «Россетей» Андрей Рюмин сообщал, что выручка всего холдинга в 2022 году увеличилась на 6,5% год к году, до 1,3 трлн руб.

Распоряжение правительства о внеплановой индексации магистрального тарифа с 1 мая — тревожный сигнал, поскольку нарушает принятое в ноябре 2022 года решение об отказе увеличения тарифов сетевых компаний в 2023 году, считает господин Сасим. Учитывая такой прецедент, тарифы региональных ТСО теоретически также могут быть внепланово пересмотрены. Хотя, по мнению эксперта, увеличение затрат ТСО на оплату услуг по передаче (транзиту) электроэнергии по магистральным сетям, скорее всего, будет учтено в тарифах для розничных потребителей на 2024 год.

Полина Смертина