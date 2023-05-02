Выручка и прибыль Pfizer упали на треть из-за сокращения продаж антиковидных вакцин

Сегодня, 2 мая, американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что в первом квартале ее выручка составила $18,3 млрд, что на 29% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила $5,5 млрд, что на 30% меньше, чем годом ранее. Существенное снижение показателей вызвано в основном падением продаж антиковидных вакцин на фоне продолжающегося ослабления пандемии COVID-19. Как известно, вакцина, разработанная и производимая совместно Pfizer и немецкой BioNTech, стала одной из наиболее популярных во время пандемии.

Тем не менее квартальная выручка Pfizer оказалась выше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv,— $16,6 млрд, а выручка в пересчете на акцию — $1,23 (прогноз $0,98). Благодаря этому котировки компании после публикации отчетности показали небольшое снижение, сократившись всего на 1,3%.

Евгений Хвостик